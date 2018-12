MONS. PAVAO BANIĆ U BOŽIĆNOJ PORUCI Pomažući drugima uzvraćamo Bogu ljubav

-Papa Franjo nas u nedavno objavljenoj pobudnici poziva na svetost koja je upravljena svima, nije važno koju službu vršimo, kojem staležu pripadamo, svi smo pozvani na svetost. Nastavlja papa misao sv. Luke koji nam je uskliknuo: „Uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje!“ To su klicali i proroci u Starom Zavjetu, koji su obilježili vrijeme očekivanja Spasitelja.

Došašće – vrijeme pred Božić, jest radosni hod u susret Gospodinu koji nam dolazi. Šteta da smo stavili naglasak na vanjsko obilježavanje adventa, a pomalo smo stavili po strani duhovnu dimenziju. Naziv ADVENT kao ime, neprestano se naglašava, ali emisije na radiju i televiziji, trgovine, ugostiteljski objekti, svuda je prisutan šušur bez Isusa. Jer svi se trude privući ljude zapostavljajući duhovnu dimenziju adventa. Smisao adventa je pokora, a božićno vrijeme je vanjsko veselje.

Ipak imamo utjehu u ovom vremenu gdje čujemo poziv na svetost koja pravilno obilježava Isusov dolazak, a to su svete mise „Zornice“ koje su veoma dobro posjećene. Sreća što su u ranim jutarnjim satima pa je zgodno vjernicima izvršiti zavjet, da radni dan započnu molitvom. Tu je uključena i pokora, jer se treba rano ustati. Žrtva se isplati jer, „sam Bog hita da nas spasi“. Čuju se i brojna konkretna djela ljubavi, organizirana preko karitasa i drugih dobrotvornih organizacija ili pojedinaca. To je Božji dar, Božja ljubav koja je konkretna i daje nam mogućnost da mu uzvratimo ljubav po sakramentima koje je ustanovio. Obećao nam je i poziv na manifestaciju općeg suda, koji će se sigurno dogoditi na sreću onima koji to prihvate i zasluže mogućnost vječne sreće.

Sreću u Isusu možemo doživjeti već ovdje na zemlji, ako sebe usmjerimo na Božju pomoć da možemo biti čiste savjesti, ne izgovarajući velike psovke, u vjernosti živeći bračnu ljubav, poštivajući dan Gospodnji, voljeti bližnjega kao brata, recept sasvim jednostavan, a nagrada je, vječna sreća.

U tom duhu sretan Božić i Novu godinu svim građanima Makarske i makarskog dekanata, žele časne sestre, đakon i župni vikar te župnik i dekan, poručuje u božićnoj čestitci mons. Pavao Banić, dekan makarskog dekanata.

