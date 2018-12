OTKLANJAJU SE POSLJEDICE BURE U Božićni grad na klizanje danas od 15 sati, ledene radosti sve do 14. siječnja

Nakon što je klizalište u Božićnom gradu zbog orkanske bure bilo zatvoreno na jedan dan, ledene radosti uz more počinju ponovno danas u 15 sati, a bit će otvoreno svaki dan od 9 do 23 sata, sve do 14. siječnja.

-Nevrijeme je oštetilo šator tako da upravo radimo na otklanjaju posljedica. Sve će biti spremno za nekoliko sati, i Makarani će moći ponovno na klizaljke, doznajemo od Benjamina Šantošija, voditelja klizališta. Otkriva nam i da pripremaju iznenađenje za ispraćaj 2018.

Ne samo djeca, već srednjoškolci, studenti pa i stariji Makarani vole okušati svoje klizačke vještine. Neki su uistinu pioniri, ali više zaljubljenika u feštu na ledu jedva čeka trenutak za svoju igru, najčešće prvi puta u životu.

Šantoši kaže kako je Školu klizanja završilo pedesetak polaznika, a poučavao ih je hokejaš i reprezentativac Josip Vuglač. Škola je završena, a svi koji žele klizati mogu doći u jutarnjim satima, i on je osobno spreman uvesti ih u tajne kretanja na ledu.

J. Morović/IvoR