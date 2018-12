SVI U BOŽIĆNI GRAD Dočekajmo Novu veselo s Mladenom Grdovićem

Svi večeras dođite u Božićni grad kako bi zajedno veselo dočekali Novu godinu. Organizatori Grad Makaraka i makarska Turistička zajednica potrudili su se da doček bude i čaroban i nezaboravno veseo i zabavan. U novom ambijentu Božićnoga grada u šumici Šetališta dr.fra Jure Radića u blizini samoga mora na domak kojega je i klizalište u novu godinu uvest će nas zadarski pjevač i zabavljačsa svojom grupom. On će na pozornicu stupiti u 23 sata a do tada će atmosferu zagrijati naš pjevačs bendom i to od 21 sat. No zabava i zagrijavanje za doček Nove u Božićnom gradu počinje još od 18 sati glazbenimu režiji petero DJ-eva. Bit će glazbe i zabave za svačiji ukus ,a ugosti9elji će se u božićnim kućicama potruditi da ne nedostaje ni gastro delicija. Dođite i veselo dočekajte ljeto 2019.

J.G.