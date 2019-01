TURIZAM: Prošle godine ostvareno preko 1,5 milijun noćenja, uskoro predstavljanja na sajmovima

I dok su brojni turistički djelatnici na zasluženom godišnjem odmoru, zadovoljni ostvarenim rezultatima u prošloj godini, ovih siječanjskih dana uz čestitke za 2019., najčešće želje koje upućuju jedni drugima je uspješna sezona.

Odličnoj turističkoj sezoni nadaju se i u Turističkoj zajednici grada Makarske koja je prošle godine zabilježila 1.542.962 noćenja. A dobroj i uspješnoj sezoni svakako prethodi ulaganje u kvalitetu ponude i dobru promidžbu. Za promidžbu u Turističkoj zajednici grada Makarske su spremni.

Prvi ovogodišnji sajam na kojem će se predstaviti i TZ Makarska izvan granica Hrvatske je u Beču od 10. do 13. siječnja, potom je turistički sajam u Bratislavi od 24. do 27. siječnja, slijede sajmovi u Münchenu od 20. do 24. veljače, u Beogradu od 23. do 29. veljače, i u Berlinu je sajam u ožujku od 6. do 10., doznajemo u Turističkoj zajednici grada Makarske.

J.Glučina /arhiva