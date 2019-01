NAJMLAĐIMA LEDA NIKADA DOSTA Na klizaljke hladnoći usprkos

Slabljenje bure s posebnom radošću su dočekali najmlađi i rekli bismo po ovoj hladnioći najhrabriji. Danas su to bili 7 -godišnji Karlo i njegova 13- godišnja sestra. Dovela ih je mama koja nam je kazala“Premda je hladno, mi smo njima obećali i evo, budući najavljuju kišu, a zbog nje smo se već jedanput vratili, te škola počinje u ponedeljak, odlučili smo sada doći hladnoći usprkos“.

Iako je jako hladno, kažu sad ili nema više, jer se najavljuje kiša, a tada klizalište na otvorenom to nije. Inače zbog veklikog zanimanja odlučeno je da radi do 14. siječnja svaki dan, naravno kada nema kiše, od 9 do 23 sata. Premda su u našem gradu kao u cijeloj Splitsko- dalmatinskoj županiji školski praznici kraći i nastava počinje već u ponedjeljak 7. siječnja nema sumnje kako će djeca iskoristiti svoje slobodno vrijeme i ugrabiti trenutke kada vremenske prilike dozvole, da još koji put stanu na klizaljke.

Inače zbog iznimne hladnoće danas u 10 i 40 sati u Božićnom gradu osim ovih hrabrih posjetitelja klizališta i djelatnice koja iznajmljuje rekvizite nikoga nije bilo. Kućice su bile zatvorene, a ni prolaznika nije bilo.

J.Glučina