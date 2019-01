PUVALO, SIVALO, NA KAVU U TIMUNA SE MORA Šest makarskih umirovljenica jutarnjom ćakulom počinju dan

Za sebe će reći kako su kao ’505 s crtom’. Upravo toliko je do nedavno bio zbroj godina 78-godišnje80-godišnje71-godišnje68-godišnje79-godišnje79-godišnje, makarskih umirovljenica koje jutarnjom kavom u 9 sati u Timuna, pualo ili padalo, počinju svoje svakodnevno druženje

Ne može ih se ne uočiti jer za lijepa vremena guštaju u ćakuli i pogledu na luku, a u hladnijim danima prozor kafića im je pogled u svijet i ‘tko prolazi’. Ovim vremešnim damama osmijeh s uređenih lica ne prolazi jer i kada ima nešto ‘što ih muči’ ćakula očisti duh od svih loših riječi i misli.

Svaka od njih ima iza sebe uspješnu radnu priču. Vesna je bila frizerka, Milka i Duda uspješni ugostitelji, Lena šivala, a Tonka radila u Primorju. Znaju se još iz tog vremena. Sve je počelo na kavi kod Dude, a umirovljenjem se prenijelo u ondašnji Mliječni, pa Central, a već godinama su stalne gošće, one vole reći da su u dnevnom boravku u Timuna.

Priznaju da su rijetki trenuci da ne dođu na dozu jutarnjeg gušta, a nakon kojeg slijedi spiza, pijaca, i sve ostalo. Svoja prijateljstva su usredotočila da se nađu na dnevnoj kavi i čuju telefonom.

Naravno, ovi lijepi svakodnevni susreti, nisu slučajnost već obaveza koja se voli. -Imamo veliko povjerenje jedna prema drugoj, i što se ovdje kaže, ostaje među nama. To nam dođe kao terapija. Jer, tko nema problema, a kad se o njima govori, lakše je, iskreno će Vesna, koja je to jutro dok smo pili kavu s zanimljivim Makarkama, došla uređena kao za modnu pistu, a mušći (parfem) je nešto bez čega se ne ide van. Unatoč umjetnom koljenu i štapu na koji se mora oslanjati i ne pomišlja ne doći do rive.

Blaženka je nedavno promijenila adresu. Odlučila je kako je najbolje za nju i obitelj da bude u Domu za starije. Ali svoj điru da bude na kavi s prijateljicama ostala je vjerna.

Svaka ima svoj odjevni odabir ali palicu drži Zora koja priznaje da se oduvijek voljela redit. I stvarno, mlade dame bi joj mogle pozavidjeti.

Puno im je tema na repertoaru, a najbrojnije su one iz mladosti, kako se živjelo u staroj Makarskoj. –Bila su to lipa vremena kada su se fešte pravila po kućama. Uvik se znalo kod koga se što slavi, i išlo bez poziva. Lip je bio život po kaletama, nostalgično će Duda, kojoj je žao što još malo tko razumije stare makarske riči.

Iako su gotovo sve zakoračile u osmo desetljeće života i više, ne daju da ih vrijeme pregazi kada je u pitanju i tehnologija. Dobro se ‘nose’ s mobitelima, tabletima, a kada nešto zašteka u pomoć stižu djeca, unuci..Vesna je radosna jer će njezin unuk na dalekom Novom Zelandu upravo zahvaljujući internetu moći čitati o svojoj baki.

I dok staro i novo skladuju kroz šest ćikara kave naše makarske umirovljenice žure kući. Jer, valja sve poredit, skuvat, i ponovno čekaju jutro kada će obući novu monturu, otrkiti novitade, potrebnije od lijeka.

Jasna Morović