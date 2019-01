DARKO VLATKOVIĆ, VODITELJ SVE BROJNIJE ZMAJEVE ŠKOLE NOGOMETA Talent i dobar rad naših trenera su prepoznati na najvišim razinama

Završetkom jesnske nogometne polusezone utihnuli su nogometni tereni na makarskom Gradskom sportskom centru. Kako većini nogometnih navijača nije poznat način funkcioniranja Zmajeve škole nogometa najpozvaniji da to objasni je njezin voditelj. Rado se odazvao našem pozivu te dao osvrt na rad i rezultate mladih nogometaša makarskog, skoro stogodišnjeg, kluba.

- Nogometna škola Zmaja broji 244 igrača, a trenira ih šest trenera. Bila je u znaku kadeta koji su ostvarili jedan od najvećih uspjeha kad su u pitanju mlađe uzrasne kategorije kluba osvajanjem kupa NS ŽSD te igranje u finalu kupa Dalmacije. Iako su poraženi od Zadra imat će još jednu priliku ući među 8 najboljih kadetskih momčadi Hrvatske, ukoliko pobijede Slogu iz Nove Gradiške. U prvenstvu 1. NL Središta Split na kraju polusezone zauzimaju peto mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Antonio Rudelj i Frano Ivanda (2002.) kao najbolji igrači kadeta bit će pozvani na pripreme seniorske momčadi Zmaja, kaže Vlatković. Nadalje navodi kako su juniori također zauzeli peto mjesto u jesenskom dijelu prvenstva s 20 osvojenih bodova. Mlađi pioniri su peti, a osvojili su 22 boda. Do 24. ožujka odigrati 18 kola i zavisno o plasmanu ulazi se u treći krug . Pioniri su zauzeli 9. mjesto, Andrija Botica ima najviše nastupa i postignutih pogodaka. Botica je protivničke mreže tresao 19 puta i treći je strijelac lige. Kod mlađih pionira najviše nastupa ima Ante Prgomet (14), a najefikasniji je bio Mateo Lekaj koji je postigao 13 pogodaka i vodeći je strijelac u ligi. Lovre Alilović nastupio je u najviše utakmica za kadete (14), a Antonio Rudelj postigao je najviše pogodaka (14). Franko Raffaneli je imao najveću minutažu kod juniora, dok je Marijan Klinac bio najprecizniji, a ujedno će se priključiti pripremama seniorske momčadi – ističe Vlatković.

Kako na kraju sezone tako i polusezone plasman klubova dobije se zbirnom tablicom, prvoplasirani klub ima mogućnost ući i prvi nogometni rang dok zadnje plasirani ispada u ligu niže. Rezultati mlađih pionira i juniora daju jedan, a pionira i kadeta drugi poredak.

Poredak mlađih pionira i juniora: Junak 55, Solin 54, Omiš 48, Dugopolje 45, Zmaj 42, GOŠK-Dubrovnik 41, Omladinac 35, Kamen 35, Neretvanac 29, Neretva 12.

Pioniri i kadeti: Zadar 94, Split 83, Adriatic 80, Hajduk II 76, Primorac (S) 63, GOŠK-Dubrovnik 61, Zmaj 59, Junak 58, Neretva 40, Omladinac 37, Dalmatinac 37, Šibenik II 35, Vodice 35, GOŠK (KG) 35, Dugopolje 33, Primorac (B) 22, Neretvanac 5. Mlađe kategorije Zmaja odigrale su 88 prvenstvenih i 15 kup utakmica.

Vlatković dodaje kako su talent i dobar rad naših trenera prepoznat na najvišim nogometnim razinama. Tako je iz omladinske škole Zmaja u Hajduk prešlo nekoliko talentiranih igrača (Brnić, Perić, Vujčić, Škorlić, Petrović, Vidaković, Šimić) i pred njima je svijetla budućnost.

- Treneri natjecateljskih sastava Zmaja su Goran Kesar (zaposlenik kluba), Petar Talajić (honorarac), Ivan Carević (zaposlenik kluba), dok je Darko Vlatković, voditelj škole nogometa ujedno i trener mlađih pionira zaposlenik kluba, financiran preko programa Grada Makarske „ Rad trenera sa malodobnim kategorijama“. One najmlađe vode Stipe Matešan (honorarac) i Emilio Jerković (zaposlenik kluba). Vlatković nadalje iznosi kako se je povećao broj djece u odnosu na prošlu godinu, sada njih 244 trenira u školi nogometa. To je rezultiralo povećanjem natjecateljskih sastava, pa tako uz natjecanje početnika u Stobreču oni još mlađi igraju u Ligi Imotske krajine i Makarskog primorja, čije se utakmice igraju u Runovićima. Povećanje broja djece zahtjeva barem zaposlenje još jednog trenera, i Vlatković dodaje kako će se to realizirati kroz projekt Grada Makarske koji obuhvaća financiranje trenera u radu s najmlađima.

Podsjeća da je u listopadu je održan najmasovniji i najkvalitetniji „Mali Zmaj 2018“ na kojem su nastupali igrači iz 7 zemalja i 43 kluba sa 77 sastava. Po prvi put na turniri su nastupili djeca iz grada Roseta u Italiji, koji je ujedno i grad prijatelj Makarske.

- Na jubilarnom desetom po redu Makarska kupu koji će se odigrati u travnju očekujemo rekordan broj klubova i natjecatelja – kaže Vlatković. Članarinu koja iznosi 180 kuna mjesečino plaćaju svi izuzev juniora, doznajemo od tajnika Marija Gojaka, koji napominje da ukoliko neko od djece dolazi iz obitelji koje ne mogu platiti članarinu oni i dalje treniraju, jer je Zmaj socijalno osjetljiv.

Vlatković zahvaljuje predsjedniku kluba Marku Ožić-Bebeku, direktoru Ivanu Rašiću, članovima Uprave i Gradu Makarskoj koji su prepoznali omogućili kvalitetan rad u Školi nogometa Zmaja. -Jer, sami rezultati nisu najvažniji nego rad i napredak kroz trening te utakmice u Školi nogometa. Nogomet je samo igra, poručuje Vlatković.

Jakov Kovačević