DEMOGRAFSKA SLIKA GRADA Poticajima do većeg broja djece

Prema podacima splitskog rodilišta broj rođenih prošle godine na području Županije je bio veći u odnosu na prethodnu godinu, što ulijeva nadu da se demografska slika zahvaljujući poticajima, države, Županije, gradova i općina poboljšava zahvaljujući i tim mjerama.Nažalost, kako Makarska nema rodilište teško je doći do podataka koliko je beba točno rođeno u gradu ili susjednim općinama. Prvo smo broj rođenih pokušali doznati u Matičnom uredu u Makarskoj, ali su odmah rekli da nemaju te podatke budući da Makarska nema rodilište.

- Bebe koje se rode u Splitu i bebe koje žive u Makarskoj roditelji kasnije prijave. Roditelj ima izbor ući u najbliži ured i odraditi prijavu. Prijave se odrađuju preko Matičnog ureda Split, ali se to nigdje ne evidentira jer naš program nije tako prilagođen – kazala nam je matičarka Dubravka Sesar.

Doznajemo da se usplitskom rodilištu do sredine prosinca prošle godine rodilo 4580 beba, a u godini prije, odnosno 2017. bilo je 4341 beba. Znači prošle godine je bilo oko 300 beba više. Pozitivan trend rasta broja novorođenih na području Županije raste.

Prema evidenciji gradske socijalne skrbi prošle su godine u Gradu Makarskoj izdana 123 rješenja, a za što je izdvojeno 352 500 kuna. U godini prije 135 roditelja primilo je novčani poklon za novorođenče, za što je Grad osigurao ukupno 379 000 kn. Prema ovim podacima ispada da je u Makarskoj prošle godine rođeno 12 beba manje, ali treba imati uvidu da svi roditelji ne ispunjavaju uvjete za navedeni poticaj, ili ga pak nisu tražili, te se nadati da broj novorođenih ipak nije u padu.

Podsjetimo, od ranije Makarska daruje svako novorođenče. Iznosi poklona Grada za novorođenče su 2,5 tisuće kuna za prvo i drugo dijete i kasnije se za svako sljedeće dijete uvećava se iznos za tisuću kuna, pa je za treće dijete 3,5 tisuća kn.

Stupanjem na snagu posljednjih izmjena Odluke o socijalnoj skrbi, Grad Makarska daje poticaj za djecu jasličke dobi u iznosu od 1000 kn mjesečno. Nema dvojbe kako će to dobro doći roditeljima čija djeca ne idu u jaslice.

-Uvjeti da dijete za kojeg se taj poticaj traži i jest da roditelji, odnosno odgajatelji ne koriste usluge dječjeg vrtića i da jedan od roditelja i dijete žive u Makarskoj, ako roditelji odluče da će oni čuvati to dijete od navršene prve do navršene treće godine. Interes je veliki. No, kako je navedena izmjena Odluke o socijalnoj skrbi stupila na snagu krajem prošle godine zahtjevi tek pristižu. Primjena izmijenjene Odluke je od siječnja ove godine – doznajemo od Dražena Kuzmanića, pročelnika Odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske.

Grad s više mjera nastoji utjecati na poboljšanje demografske slike i to raznim potporama za njihove roditelje ili udomitelje počevši od njihova rođenja, a zatim za djecu vrtićkog uzrasta i školarce.

J.Glučina