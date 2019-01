RASTIMO UZ POKRET Lanternine sportske aktivnosti počinju 12. siječnja

Savjetovalište Lanterna u subotu, 12. siječnja, nastavlja s provođenjem sportskih aktivnosti za učenike od 1. do 4. r. OŠ. Aktivnosti će se održavati svake subote od 11.30 do 13.30 sati u OŠ Stjepana Ivičevića. Za učenike 1. i 2. razreda od 11.30 do 12.30 sati, a za učenike 3. i 4. razreda od 12.30. do 13.30 sati. Treneri su Lanternini dugogodišnji suradnici, nastavnici TZK-a Mario Marinović i Toni Kovačević.

- Cilj projekta ‘Rastimo uz pokret’, koji se provodi već šestu godinu, je što većem broju djece pružiti priliku bavljenja rekreativnim i redovitim sportskim sadržajima u svrhu unaprjeđenja i promicanja zdravlja. Cilj nam je i uključivanje što većeg broja djece kako i djece sa zdravstvenim teškoćama, teškoćama u području motorike, socijalizacije i djece koja se ne bave nikakvim sportom – ističe voditeljica projekta Ivona Vučić.

Inače, ovakve vrste aktivnosti kod djece potiču razvitak samopouzdanja i pozitivniju sliku o sebi, uče se kontrolirati emocije, uče se timskom radu. Kroz timski rad uče kako poštivati druge, kako uspjeti zajedno s njima, stvaraju nova prijateljstva i šire svoj društveni krug, što je jedan od preduvjeta za uspješnu socijalizaciju. Projekt ‘Rastimo uz pokret’ se provodi uz podršku Grada Makarske.

J.M./IvoR