LANTERNINE RADIONICE ZA MLADE Kako poboljšati svoju financijsku situaciju 15. i 16 siječnja

U okviru Lanterninog projekta za mlade ‘Možeš, ako misliš da možeš!’ nastavljamo s radionicama o financijskoj pismenosti. Radionice će se održati u utorak i srijedu, 15. i 16. siječnja od 16 do 18 sati. Na radionicama mladi mogu naučiti: Što je to prihod? Što je to rashod? Što je to dobit? Kako doći do dobiti? Što su to navike u trošenju i kako vas one koče da dođete do one financijske slobode o kojoj sanjate?

-S obzirom da je vrijeme nešto što svi svaki dan imamo jednako, novci su ipak nešto što je promjenjivo i nešto što se konstantno mijenja i nešto na što mi sami možemo utjecati.

Polaznici će imati priliku izraditi vlastiti mjesečni financijski proračun te vidjeti jesu li u plusu ili minusu kao i dobiti savjete što mogu učiniti kako bi poboljšali svoju financijsku situaciju. Cilj projekta Možeš ako misliš da možeš! je poboljšanje kvalitete življenja mladih osoba u Makarskoj i na Makarskom primorju većom socijalnom uključenošću mladih te povećanjem konkurentnosti na tržištu rada – ističe voditeljica projekta Ivon Vučić.

Prijave na radionice mogu se napraviti u Savjetovalište Lanterna na broj telefona 0989591594, putem fb stranice ili maila savjetovalite.lanterna@st.t-com.hr.

Treninzi su besplatni. Voditeljica radionica je Glorija Matić, mag. socijalne politike. Trening organizira Savjetovalište Lanterna uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

J.M./IvoR