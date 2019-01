USPRKOS HLADNOĆI Vonjat će friška riba

Na gradskoj rivi gdje se Makarani tradicionalno opskrbljuju friškom ribom to su jutros mogli učiniti samo na jednom brodu. Bio je to brodna kojem se moglo nabaviti: trilja, marmolice i kanoče po 20 kn za kilogram, ali i odličnih trilja od 20 do 50 kuna, ovisno o veličini. U ponudi je bilo nešto mačaka i to vrlo povoljno. Makarani su presretni jer svježu ribu, unatoč hladnoći i nepovoljnim vremenskim prilikama, a zahvaljujući odvažnim ribarima poput Jure, uvijek mogu naći. Nasreću, uskoro će vrijeme popustiti, a kočama je dozvolen ribolov do 1. travnja.

J.G.