ZIMSKI ODMOR Mnogobrojna vrata trgovina i uslužnih radnji u Kalalargi zaključana

Dok su u gradovima u unutrašnjosti izlozi trgovina izlijepljeni reklamama o zimskim sniženjima, u Makarskoj su uglavnom zaključana vrata dućana, ali i restorana. Istaknuti su natpisi – ne radimo zbog godišnjih odmora. Istina, ovo je nekako najprihvatljivije vrijeme kako bi se ovdašnji radni narod odmorio i eventualno nešto renovirao u objektima u kojima nude usluge. To je sasvim razumljivo jer se od otvaranja pa do ovih hladnih siječanjskih dana, osobito u ugostiteljskim objektima tijekom sezone radi punom parom. Sve je to razumljivo samo nekako se pust doima grad ovih dana, posebice u Kalalargi.

J.Glučina/IvoR