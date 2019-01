GRADSKI SPORTSKI CENTAR Spremni za dolazak sportaša na pripreme

Duga je povjest dolaska sportaša na pripreme u Makarsku, a započela je početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Gradski sportski centar je izgrađen 1960. kao sportsko-rekreacijski kompleks za potrebe priprema različitih sportskih grana, a obuhvaća 50 000 m2 otvorenih i zatvorenih sportskih sadržaja. Raspolaže sa glavnim nogometno-travnatim terenom, pomoćnim terenom s umjetnom travom i rasvjetom. A tu je i višenamjenska sportska dvorana s teretanom, dvoranom za borilačke sportove, višenamjenskom salom. A u sklopu nje je i bazen u kojem se igraju vaterpolo utakmice i održavaju plivačka natjecanja. Ispod tribina nogometnog terena smjestila se četverostazna kuglana.Tako da Gradski sportski centar omogućuje sportskim udrugama iz Hrvatske i Europe da već desetljećima posjećuju Makarsku prepoznavajući je i svrstavljajući kao jednu od najpoželjnijih odredišta za sportske pripreme, organiziranju natjecanja i provođenje aktivnog sporta u turizmu.

Ne tako davno u Makarsku su na pripreme dolazili renomirani nogometni klubovi iz Njemačke, Nizozemske, Rusije, Finske, Austrije i Švedske. Također su se u gradu podno Biokova pripremali i pobjednici Azijske Lige prvaka koji su ujedno bili i prvaci Južne Koreje.Rukometaši Zagreba i nogometaši Zrinjskog dolaze na pripreme u Makarsku

A u razgovoru sa Matkom Pandžićem koji je zaposlenik JU GSC a ujedno i voditelj dvorane saznali smo koji klubovi dolaze na pripreme u Makarsku. Pandžić najprije ističe da su svi objekti na GSC dobro pripremljeni za dolazak sportaša i klubova na zimske pripreme. Već 7. siječnja na pripreme su stigli atletičari AK Zenica koji će u Makarskoj boraviti do 20. siječnja. Rukometaši Sloge iz Doboja pripremat će se u našem gradu od 14. do 19. ovog mjeseca. Najatraktivniji gosti bit će rukometni prvaci Hrvatske PPD Zagreb koji će se uglavnom pripremati u dvorani na Gradskom sportskom centru. Nogometaši Zrinjskog iz Mostara prvaci Bosne i Hercegovine na pripreme stižu 14. siječnja. A nogometni tereni bit će puni dječaka iz nogometne akademije Sarajeva koji stižu 20. siječnja. Pandžić nadalje ističe da su svoj dolazak najavili i hrvatski drugoligaš Lučko i bosanskohercegovački Rudar iz Kaknja koji se već tradicionalno pripremaju u Makarskoj uoči nastavka prvenstva. To su za sada klubovi koji su potvrdili svoj dolazak, a ovisno od vremenskih uvjeta moguće je da još poneki klub dođe pripremati su u Makarsku za kraj će Pandžić.

Sudeći po broju dolazaka sportaša, njihovih trenera i članova uprava Makarska će biti ne samo sportski već i turistički centar Dalmacije za vrijeme siječnja i veljače.

Jakov Kovačević