SPELEOLOŠKI ODSJEK SAK EKSTREM Na Biokovu je barem još dvije do tri tisuće neistraženih jama i špilja

Biokovo je oduvijek bilo, i ostat će, mamac za ljubitelje prirode – planina što se uzdiže nad Makarskom jedinstvena je po svojim ljepotama i u svjetskim okvirima, pružajući utočište brojnim endemskim vrstama biljaka i životinja, a koliko je god ljudi istraživali, čini se da nikada neće otkriti dovoljno.Unatoč svoj svojoj ljepoti, poseban svijet Biokovo krije daleko od očiju promatrača, u svojim špiljama i jamama koje upravo njihova nepristupačnost i najviše čuva od ljudskog utjecaja.

U proteklih je 40-ak godina čarima speleologije, odnosno istraživanja jama i špilja nepovratno ‘zaraženo’ oko 130 ljudi iz našeg grada, a danas je u Makarskoj oko 20 aktivnih speleologa koji godišnje istraže i više desetaka objekata s obje strane Biokova. Tim smo povodom porazgovarali s tajnikom speleološkog odsjeka SAK Ekstrem Željkom Međurečanom. – Samo u prošloj godini smo istražili preko 40 jama i špilja, većinom objekte koji do tada nisu bili istraživani, ili se za njih nije znalo. Kada se spustimo u objekt istražujemo svaku pukotinu, tražimo postoji li daljnja perspektiva, te na kraju radimo hidrološka istraživanja, mjerimo temperaturu i vlagu, radimo topografski nacrt i tlocrt te naposlijetku izlazimo na površinu s kompletno nacrtanom jamom, da svatko tko dođe iza nas ima podatke koliko mu konopa treba, kolika je temperatura, gdje se nalaze jezera, zapravo kao projekt od kuće. Biokovo je uistinu posebno mjesto, planina je takorekući šuplja poput sira i do sada je na njoj istraženo oko 400 jama i špilja a barem ih je, po našoj procjeni, još 2.000 do 3.000 neistraženih – govori nam Željko Međurečan.

Klub SAK Ekstrem u našem gradu djeluje još od 1997.godine, a nakon određenog perioda stagnacije, u proteklih sedam godina ulažu se sve veći napori da se speleologija dodatno popularizira među Makaranima – tim su povodom organizirane tri speleološke škole, u kojima je obučeno 20 novih ljudi a iako pomalo sramežljivo, aktivnostima se počinju priključivati i mladi. – Drago mi je kazati da smo počeli dopirati i do mlađe populacije, pa smo na posljednjoj speleološkoj školi održanoj potkraj 2018.godine imali i dvojicu 16-godišnjaka. Cilj nam je u što većoj mjeri vratiti interes za speleologijom na Biokovo jer radi se o planini koja je , s jedne strane, u velikoj mjeri neistražena a kojoj se dive sa svih strana Hrvatske, jer upravo zbog njene ljepote i specifičnosti, speleolozi iz ostalih krajeva naše zemlje će rado doći kada ih god pozovemo – dodaje Međurečan. Ono što vrijedi posebno istaknuti, ističe tajnik SO SAK Ekstrema, je dobra suradnja koja godinama traje s članovima HPD Biokovo koji također imaju svoj speleološki odsjek, kao i s društvom iz Velikom Brda u čijim su redovima dva završena speleološka pripravnika. – Suradnja nam je izvrsna bez sumnje. U Makarskoj nas je ipak malo i lijepo je da zajedno odrađujemo neke objekte, međusobno surađujemo i pomažemo si, jer to čini jednu stabilnu jezgru koja nam omogućava da se što kvalitetnije bavimo onim što volimo. U SAK Ekstremu nas je 10 do 12, HPD Biokovo ima 4 ili 5 speleologa, što uz dvojicu iz Velikog Brda čini jednu stabilnu brojku od 20ak ljudi koji su u svakom trenutku spremni na spuštanje u biokovske jame – zaključuje Međurečan.

O.Franić / foto SAK Ekstrem