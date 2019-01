PRVA MALONOGOMETNA LIGA MAKARSKE All in nastavio pobjednički niz

Nastavak prvenstva malonogometaši All ina otvorili su pobjedom, i nakon osam kola vodeći su sastav lige bez izgubljenog boda. Osmu pobjedu u nizu ostvarili su protiv Malog Plamena, drugoplasirana momčad lige s tijesnih 4:3 slavila je protiv Amicisa . Najuvjerljiviji su bili igrači DPH Torcida MR koji su s visokih 6:1 slavili protiv predzadnjeg Agrohortusa. Gornja Vala je sa nova tri boda zadržala treće mjesto, dok su se Brela probila na četvrto. Bez pobjede su i dalje DPH Tučepi, a bili su slobodni u ovom kolu.

Rezultati: All in – Mali Plamen 3 : 1 (2:0), Gornja Vala – Downtown Brela 4 : 3 (2:0), Catenaccio – Amicis 4 : 3 (2:0), DPH Torcida MR – Agrohortus 6 : 1 (2:0), Brela – CB Monaco 3 : 1 (1:0).

Poredak: All in 21, Catenaccio 18, Gornja Vala 15, Brela 13, DPH Torcida MR 12, Mali Plamen 12, Amicis 7, CB Monaco 7, D. Brela 5, Agrohortus 4, DPH Tučepi 2.

Strijelci:

12 – Ante Brnić (CB Monaco)

9 – Saša Zvizdić 8DPH Torcida MR).

LIGA VETERANA MAKARSKE Visok poraz Zagore

Susretima 7. kola nastavljeno je natjecanje malonogometnih amatera Makarske. Pomalo je neočekivano sastav Kingtradea II s visokih 6 : 2 savladao Zagoru koja je vodeća na ljestvici. Iako su nastupili u nekompletnom sastavu od Zagore se očekivalo više. Već u prvom poluvremenu Kingtrade je s vodstvom od 4:0 riješio pitanje pobjednika ove utakmice. S istim rezultatom je slavio i sastav GO Lučić, sve do pred kraj utakmice rezultat je bio neizvjestan (2:2). Kada su Lučići poveli s 3:2 Tučepi su pokušali s letećim vratarom, no to im nije pomoglo da preokrenu rezultat. Veselko je također u šest navrata tresao mrežu Kingtradea, a i oni su već u prvoj dionici igre osigurali tri nova boda.

Rezultati: Zagora – Kingtrade 2 : 6 (0:4), Veselko – Kingtrade II 6 : 2 (3:0), Tučepi United – GO Lučić 2 : 6 (1:1).

Poredak: Zagora 18, Veselko 12, GO Lučić 12, Kingtrade II 12, Kingtrade 7, Tučepi U 1.

Strijelci:

14 – Saša Zvizdić (GO Lučić)

7 – Boženko Lešina (Veselko)

J. Kovačević/IvoR