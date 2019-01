NOVO VRIJEME APFEL Pobjedom otvorili proljeće

1. HMNL, 12. kolo

U uzbudljivoj utakmici na otvaranju drugog dijela prvenstva pred dobro popunjenim tribinama Baldekina aktualni i jesenski prvaci Hrvatske momčad Novo vrijeme Apfela nanijelo je nakon punih deset kola prvi domaći poraz šibenskim malonogometašima. Domaći sastav dobro je otvorio utakmicu i do četvrte minuti stvorio tri dobre prigode koje nije iskoristio. Kazna je stigla u četvrtoj minuti, lukavi Brazilac Eduardo solo akciju završio je preciznim udarcem za početno vodstvo gostiju. U idućem napadu domaći Vuković asistirao je Šamiji, koji pogađa prazna vrata Novog vremena. Nakon toga uslijedilo je razdoblje izjednačene igre, u kojem su domaći imali nešto više prigoda. Novi šok domaćim priredio je Babić u 14. minuti, kada je po drugi put u vodstvo doveo momčad Tea Strunje. Pred odlazak na odmor drugi Brazilac u redovima gostiju Lucas pogodio je za 1:3. U nastavku dvoboja Crnica napadima pokušava doći do preokreta, no na vratima gostiju siguran je bio Herceg. Kada u tih 5-6 minuta nisu uspjeli postići pogodak Makarani su došli do daha. Kazazić je u 29. minuti naciljao vrata Miškovića i povisio na 1:4.

Trener Crnice Perica kreće s Nikom Škugorom u ulozi igrača-vratara, međutim ni to nije urodilo plodom. Kada je Eduardo u 35. minuti pospremio nakon kontre loptu u mrežu Crnice utakmica je izgubila na neizvjesnosti. Malu utjehu domaćima donio je Vukičević u 36. minuti postavivši konačnih 2 : 5.

Novo vrijeme Apfel je na gostovanju u Šibeniku pokazalo kako je potpuno spremno dočekalo nastavak prvenstva, a nakon ovog slavlja u Šibeniku u idućem kolu, kada gostuju kod Futsal Dinama, mogli bi već osigurati startnu jedinicu uoči doigravanja.

Crnica - Novo vrijeme Apfel 2 : 5 ( 1 : 3 )

Šibenik, SD Baldekin.

Gledatelja: 550.

Suci: Saša Tomić (Zagreb) i Nikola Jelić (Varaždin). Delegat: Branko Kurtaj (Šibenik).

Strijelci: 0:1 Eduardo (4.), 1:1 Šamija (5.), 1:2 Babić (14.), 1:3 Lucas (19.), 1:4 Kazazić (29.), 1:5 Eduardo (35.), 2:5 Vukičević (36.).

Crnica: Mišković, Vukičević, N. Škugor, Subotić, I. Škugor, Protega, Mijat, Vuković, Ljubić, Jelovčić, Šamija, Radić, Radaj.

Trener: Mladen Perica.

Novo vrijeme Apfel: Herceg, Lukas, Osredkar, Kazazić, Eduardo, Mladinov, Sokol, Buljan, Bajrušević, Musinov, Andrijašević, Nižetić, Babić, Bašković.

Trener: Teo Strunje.

Najbolji igrač: Eduardo (Novo vrijeme Apfel).

J. Kovačević/IvoR