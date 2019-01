MAŠKLINI I MOTIKE Goran Bolanča autor je jedinstvene umjetničke zbirke koja je starom i odbačenom alatu dala nova stoljeća života

U priči o lokalnoj umjetničkoj sceni već nekoliko godina posebno mjesto zauzima, samouki makarski umjetnik čije ideje udahnjuju novi život starim i odbačenim predmetima, istovremeno odajući počast simbolima mukotrpne i težačke povijesti Dalmacije. Mada je do sada sudjelovao na nekoliko različitih izložbi, šira javnost zapravo ga je bolje upoznala tek lani, otvaranjem samostalne izložbe u konobi KUS Njegau Tučepima, gdje je svoj rad predstavio kroz samo dvije riječi, ali koje najbolje i najpreciznije pogađaju srž cijele priče – to su mašklini i motike.

Predstavivši tada više od 50 skulptura čije tijelo čine upravo stari alati, od sjekira, mašklina do pila i motike, Bolanča je, zajedno sa svojim prijateljem Jozom Grozdićem, stvorio jedinstven i kreativan svijet različitih likova, ljudi i životinja, kojima su ljudska mašta i spretna ruka zavarivača umjesto truljenja na nekima od odlagališta otpada poklonili nova desetljeća ili stoljeća života. Gorana Bolanču posjetili smo proteklih dana u njegovoj obiteljskoj kući u Slavonskoj ulici gdje živi sa suprugom Krasnom, te se susreli s jednim od rijetkih domova u Makarskoj, koji u svakom smislu potpuno odiše umjetnošću, kako bi rekli, od ulaznih vrata pa sve tamo do dvorišta. – Moja supruga će vam kazati isto što i ja. Mi smo dio one davne hipi generacije koja je odrastala u liberalnom društvu i živjela s liberalnim stavovima, što se pogotovo vidi u usporedbi s današnjim konzervativnim vremenom. Naučili smo tražiti nešto što će nas činiti posebnijima a ja sam se našao u ovome- najprije skupljanju starih stvari, a posljednjih godina i davanju novog smisla ovim, do tada odbačenim, predmetima- govori nam 68-godišnji Goran Bolanča.

Prikupljanje starih predmeta i alata privuklo ga je, priča nam, prije više od 40 godina, međutim tek su u posljednjih nekoliko godina ideje o pretvaranju svega toga u umjetnička djela počela poprimati jasne konture. A, uz pomoć makarskog bravara Joze Grozdića ideje su, jedna za drugom, postale materijalizirane. Mašklini su postali ruke, noge, pile su se pretvorile u kičmene stupove, a nekadašnje staro željezo u prikaze tovara, škorpiona, ptica, morskih stvorenja, mitskih bića i ljudi, koji danas plijene pažnju na svakom koraku njegovog obiteljskog doma. – Joze i ja imamo poseban odnos, teško da može biti bolji. Nikada mi taj čovjek nije kazao da nema vremena za mene, a fantastičan je u svom poslu. Ideje smišljam kod kuće, dovršavam ih u glavi, ali kada mu donesem gomilu metala u torbi i prospem na stol, ni njemu nije sasvim jasno što će na kraju ispasti, no krenemo polako, nadograđujemo i on je podjednako zaslužan za sve što smo stvorili zajedničkim radom. Nije lako niti prikupiti materijal, treba za neke stvari i po 20 mašklina pronaći, tako da idem po otpadima širom Makarske rivijere, po Baškoj Vodi, Podgori, nešto skupim ili kupim sam, a nešto donesu prijatelji, i na taj način dolazim do potrebnog materijala – priča nam 68-godišnji umjetnik.

Mada je svaki njegov rad priča za sebe, šetnjom kroz kuću i dvorište obitelji Bolanča neke od skulptura jednostavno same od sebe zapnu za oko – jedna od takvih je i velika skulptura magarca, dalmatinskog tovara koja i za umjetnika ima posebno značenje zbog potpune simbioze autorove ideje i korištenog materijala. – Magare je prije svega tradicija, jer nekoć se zapravo sve vrtjelo oko njega. Magare je nosilo ljude, teret, ovakve maškline i motke te drugi alat u polje i na nekakav je način simbol one Dalmacije koje se danas prisjećamo. Jer, svi koji smo iz ovog podneblja znamo što je Dalmacija i kakvu je zapravo golgotu prošla u povijesti, koliko su ljudi teško radili da bi preživjeli – objasnit će Goran Bolanča. S obzirom da mu se obiteljska kuća kroz godine postepeno pretvarala u muzej koji danas broji na stotine različitih izložaka, vrlo je teško sabiti sve te dojmove u jedan novinski tekst. Stoga čitateljima koji nisu upoznati s njegovim radom, ili bi željeli vidjeti što je sve stvorio ovaj makarski samouki umjetnik, preporučavamo da ga kontaktiraju i posjete, vjerujemo da mu neće biti mrsko. – Nekako, i kada sam najtužniji dođem ovdje, sjednem u dvorište i gledam. I odmah se osjećam bolje. Ovo što radim teško da je za prodaju, jer teško je nekome tek tako objasniti što je sve bilo potrebno da iz mašklina, motika ili kamena nastane to što gledaju. Nekada se čovjek pita i što mu sve ovo treba, međutim istina je da sam sačuvao mnogo starih stvari od propadanja, a s druge strane uloženo je mnogo rada, potrošeno dosta novaca, međutim ostalo je jedno zadovoljstvo kojeg malo što može nadomjestiti – kazat će nam Goran Bolanča. Dio ove impresivne kolekcije možete pogledati u našoj fotogaleriji.

O.Franić / IvoR