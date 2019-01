MARKO OŽIĆ BEBEK, PREDSJEDNIK MAKARSKOG GRADSKOG VIJEĆA, O DNEVNOJ BOLNICI U ZAGVOZDU Naš cilj ostaje Dom zdravlja, a tko mora na specijalistički pregled sad je bliže

Najava ministra Kujundžića o otvaranju Dnevne bolnice za makarsko područje je realizirana, ali u Zagvozdu. Svi koji su mislili da će ovaj vid zdravstvene ustanove biti u Makarskoj, s obzirom na broj stanovnika te da je Makarsko primorje turistička rivijera, negoduju.

Naime, jučer je počela s radom Dnevna bolnica u Zagvozdu, ispostava KBC-a Split. Investicija vrijedna 11 milijuna kuna dobivenih iz EU fondova realizirana je u nepunih godinu dana.

U Zagvozd će svakog radnog dana od ponedjeljka do petka iz Splita dolaziti drugi liječnik specijalist pa pacijenti više neće trebati odlaziti u Split. Utorkom bi u Zagvozd trebao dolaziti kardiolog, srijedom – internist, četvrtkom –neurolog, a petkom ginekolog. Smatra se da bi oko 100 tisuća građana s imotskog i makarskog područja trebalo dobiti bolju medicinsku skrb i zdravstvenu zaštitu.

Prvi čovjek makarskog Gradskog vijeća dr. Marko Ožić Bebek kaže da to ne vidi kao bolnicu, već polikliniku. Pozitivno je to što je Zagvozd udaljen od Makarske samo dvadesetak kilometara, dakle puno bliže nego obaviti pregled u bolnici u Splitu.

- Mi ne odustajemo od napora da Makarska ima samostalni Dom zdravlja. Prva faza je ostvariti što kvalitetniji Dom zdravlja. To znači da imamo specijalističke službe kao što je to nekad bilo. Moramo gledati što realno možemo dobiti. Mi i sad imamo prostor za obiteljsku medicinu i specijaliste, ali nema kadrova. Dnevna bolnica u Zagvozdu nema veze s našim ciljem – poručuje Marko Ožić Bebek.

Pred građanima, budućim pacijentima, je pitanje kako s prijevozom do Dnevne bolnice u Zagvozdu? Kada se ide liječniku u Split, putni nalog se odnosi na vrijednost povratne autobusne karte jer je udaljenost veća od 50 kilometara. U slučaju Zagvozda, znači pacijenti nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza. O drugom problemu, a to je da Zagvozd nije direktno prometno povezan s Makarskom i Primorjem, nije nitko razmišljao. Za sada nema autobusne linije za Zagvozd. Imali se u vidu da specijalistima odlaze građani jako narušena zdravlja, dio njih nisu vozači, kako će stići do Dnevne bolnice u Zagvozdu?

J.Morović/B.Ć.-IvoR