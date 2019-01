KVALIFIKACIJE ZA ZAVRŠNICU PRVENSTVA HRVATSKE Uspješan nastup mladih Galeba

Mlađi kadeti makarskog Galeba korak su bliže završnici Prvenstva Hrvatske. Nakon dobre i neizvjesne utakmice na domaćem su bazenu rezultatom 7: 6 savladali svoje vršnjake iz prvoligaša Mornara. Prva četvrtina susreta bila je na strani gostiju, u drugoj su domaći preokrenuli rezultat i na odmor se otišlo vodstvom Galeba od 5 : 4. Nastavak je protekao u još uzbudljivoj igri, vrijednu pobjedu domaćima donio je Šime Žilić, kada je zatresao mrežu Mornara pred sam kraj utakmice.

Galeb neporažen na Korčuli

KPK – Galeb MR 8 : 8

U prvoj kvalifikacijskoj utakmici za plasman na završni turnir Prvenstva Hrvatske kadeti KPK-a i makarskog Galeba odigrali su na Korčuli neriješeno (8 : 8). Kapekaši su dobro otvorili utakmicu, imali su u dva navrata i prednost od dva pogotka. No, sredinom treće četvrtine pri vodstvu domaćih od 4:2 isključen je Jurić, a gostima je dosuđen peterac. Imali su i četiri minuta igrača više. Domaći su se od ovog šoka teško oporavili, to koriste gosti i preokreću rezultat u svoju korist. Imali su u dva navrata i plus dva, do kraja je uslijedio kapekaški oporavak. Na kraju je susret završio bez pobjednika, uzvratna utakmica igra se u petak (25. siječnja – 20:00), a rezultat iz prve utakmice daje igračima Gorana Obradovića dobre izglede za prolazak na završnicu natjecanja.

Ivan Mlinarević i Mateo Vuković postigli su po dva, a Ante Kurtić i Šime Žilić po jedan pogodak za Galeb.

J.K. /IvoR