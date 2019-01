ĆAKULA S LEGENDARNIM BLAŽOM SLIŠKOVIĆEM NA PRIPREMAMA ZRINJSKOG U MAKARSKOJ ‘Hajduk može ‘napasti’ titulu samo s uigranom mladom ekipom, i ponekim pojačanjem’

Nogometni klub Zrinjski iz Mostara, s legendarnim trenerom Blažom Sliškovićem, za nastavak prvenstva BiH Premijer lige na pripremama je u Makarskoj. Baka, jedan od najboljih igrača Hajduka u njegovoj povijestiu redove bijelih došao je 1981. godine iz mostarskog Veleža. U pet sezona provedenih u Splitu za Hajduk je odigrao 101 službenu utakmicu i pritom postigao 23 pogotka. Bio je i reprezentativac bivše države, a igrao je u Italiji i Francuskoj. Baka je bio i izbornik BiH reprezentacije, najduže se zadržao na klupi Zrinjskog, s kojim je osvojio četiri titule prvaka.

Blaž Slišković je bio poznat po svojim čuvenim pogodcima iz kornera te iz slobodnih udaraca. Moglo bi se reći da je bio nogometni boem. Pravila sportskog života za njega gotovo nisu postojala, znao je često bježati iz karantene kao i s priprema reprezentacije.

I dana se u Splitu može čuti: - Nikad više igrača ka ća je bija Baka. A mi smo u predahu treninga proćakulali o tim danima, karijeri i nogometnom žaru.

Jeste mogli napraviti veću karijeru?

- Da nisam pušio i da sam rjeđe izlazio, to onda ne bih bio ja. S mojim suigračima i prijateljima Čelićem i Gudeljem znao sam otići u Imotski, a bili smo često i gosti Makarske i okolnih mjesta. To nikad nismo radili pred utakmice već početkom tjedna.

Igrali ste u puno klubova, gdje vam je bilo najljepše?

- Bez dvojbi u Splitu, osjećao sam se kao dio kluba i grada. Došao sam mlad, pun love, i žena je došla sa mnom, potom i dijete. Nije moglo biti bolje. Najdraži pogodak bio mu je onaj protiv Šparte u Kupu UEFA 1984. godine, kada sam iz nemogućeg kuta savladao gostujućeg vratara. Bio je to pogodak vrijedan polufinala tog natjecanja.

Iza Vas je uspješna međunarodna karijera?

- U ono vrijeme nogometaši nisu mogli otići vani prije navršenih 28 godina, no to me nije spriječilo da napravim uspješnu međunarodnu karijeru. Iz Hajduka sam otišao u u Francusku, i branio boje Olympique iz Marseilea, a podsjetit ću da je to tada bio najbolji francuski klub. Posudba talijanskoj Peescari otkrila je sjajne igre, a što je bio signal velikom Juventusu i Romi da me pokušaju dovesti u svoje redove.

Ipak, to se nije dogodilo?

- Ozljeda ligamenata na utakmici u Torinu odnijela je ovaj transfer. Igrao bih tada u Juventusu sa Platinijem, a to ne bi bila mala stvar. Nakon oporavka igrao sam za Rennes, Lens i Mulhouse. Po osamostaljenju Hrvatske bio sam član Hrvatskog Dragovoljca, a karijeru sam završio u Mostaru u svom Zrinjskom.

I dalje ste na nogometnom travnjaku?

- Nogomet je previše u meni da bih ga se riješio. I nakon prestanka igranja priliku sam vidio da svoje znanje i iskustvo prenesem mlađima, i trener sam. Prvo u Hajduku 2005. godine, kada su bijeli zadnji put bili prvaci Hrvatske.

Za sadašnje stanje u Hajduku najviše krive uprave kluba?

- Znam da je kod njih postojala želja koja nije donijela rezultate. Griješilo se u organizaciji kluba, odabiru trenera, sportskih direktora. To je dovelo do toga da Hajduk, uz sav respekt prema ostalim klubovima, bude šesti. Izlazak iz krize najavljuju mladi igrači, trebalo bi im dati priliku da barem dvije godine igraju zajedno. Uz nekoliko pravih pojačanja tada mogu napasti titulu.

Planovi sa Zrinjskim uoči nastavka prvenstva?

- Iako za Sarajevom zaostajemo pet bodova naše ambicije ostaju obrana naslova. Igranje u Europi svim klubovima donosi značajna financijska sredstva s kojima možemo lakše preživjeti.

Kvalitetno smo radili u Makarskoj, želja ljudi u klubu je da stalno budemo u vrhu. Naši uspjesi su još veći zna li se da je Zrinjski bio ugašen nakon Drugog svjetskog rata te da nemamo tradiciju poput Željezničara, Sarajeva, Veleža i drugih prvoligaških klubova.

Jakov Kovačević/IvoR