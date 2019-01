KADETI GALEBA Ne idu na Prvenstvo Hrvatske

Galeb MR: Puljević, Biličić, Jakić, Kovačević, Šteko, Žilić 3, Roso, Radić, Andrijašević, Selak, Cvitanović, Kurtić 1.

Trener: Goran Obradović.

Kadeti makarskog Galeba u drugoj kvalifikacijskoj utakmici za nastup na Prvenstvu Hrvatske poraženi su od svojih vršnjaka s Korčule. Iako su imali prednost domaćeg bazena i dobar rezultat iz prve utakmice to im nije bilo dovoljno za prolaz na završni turnir. Prva dionica utakmice protekla je u izjednačenoj igri i rezultatu. Kapekaši su poveli preko Krkeljaša, a Kurtić je bio strijelac za domaće. Slična prvoj bila je i druga četvrtina, najbolji u svojim sastavima bili su vratari Puljević i Silić. Početak nastavka u potpunosti je pripao gostima. Nezadrživi Krkeljaš uz pomoć Pavića odveo je goste na plus tri. Kada je KPK u zadnjoj četvrtini povećao na 3:7 utakmica je izgubila svaku neizvjesnost. Roko Krkeljaš sa sedam postignutih pogodaka vodio je goste do pobjede, uz njega pohvale zaslužuju i vratar Silić te Pavić. Šime Žilić nije mogao sam, za bolji rezultat trebala mu je veća potpora ostalih suigrača.

Vrijedi na kraju napomenuti da su mladi „galebaši“ imali veliku podršku navijača, a na tribinama ih je bilo više nego kad igra seniorska momčad.

J.K./IvoR