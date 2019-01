TONČI PUHARIĆ-BEG “I danas vježbam trubu i radim na sebi, jer nikada ne znaš tko te sluša”

Naš poznati trubač profesorjedna je od istinskih živih legendi Makarske – kao glazbenik je ostvario vrlo uspješnu karijeru nastupajući kao trubač solist, u brojnim puhačkim orkestrima nekadašnje države, pratio je velike glazbene zvijezde kao član jednog od najpopularnijih domaćih sastava svog vremena, splitskih Delfina s kojima je snimao i nastupao dvadeset godina. S druge strane, 1986.godine bio je jedan od utemeljitelja te prvi ravnatelj Glazbene škole Makarska u kojoj i danas, u svojstvu vanjskog suradnika, predaje novim naraštajima makarskih trubača.

Iako rođen 1937.godine, prof. Tonči Puharić i dalje se aktivno bavi glazbom i živi punim plućima što je pokazao i u razgovoru za Makarsko primorje koji smo obavili nakon što je odradio jutarnje sate u Glazbenoj školi. -Ja i danas vježbam kod kuće i radim na sebi, a svaki svoj nastup doživljavam jednako jer, bez obzira na sve, kao glazbenik uvijek imaš onu misao, iluziju u glavi, da nikada ne znaš tko te sluša. Zato volim raditi i ne pustiti dan da mi tek tako prođe. Naravno, nitko ne može zaustaviti vrijeme i neke stvari koje su mi nekada bile kao od šale danas su mnogo teže, ali to me ne sprječava da radim i snimam – govori Tonči Puharić-Beg. Nakon što je u prvoj polovici 1960-ih diplomirao trubu u Novom Sadu Puharić je uspješno gradio svoju karijeru, zabilježio i dvomjesečnu turneju s orkestrom po Rusiji, pa je povratkom kući jedno vrijeme bio i glazbenik splitske Opere (gdje se, kaže, nikada nije osjećao baš zadovoljnim), a 1967. godine napravio je značajan iskorak prihvativši poziv sve popularnijeg glazbenog sastava iz Splita. Nekoliko dana nakon što su ga pozvali da im ‘uskoči’ kao privremeno rješenje odsvirao je prve koncerte s grupom Delfini, 1967.u beogradskom Domu sindikata prateći pjevačicu Alenku Pintarić, a ubrzo nakon povratka bend mu je pristupio i sa službenom ponudom.

-Prvo sam pomislio ‘Pa di ću u mali sastav’. Profesionalno, to nije bila sigurna egzistencija jer život u takvom sastavu je da par dana sviraš pa poslije tko zna koliko ne, a imao sam i ugovor sa splitskom Operom i plaću od 80.000 tadašnjih dinara, što je bila visina jedne nastavničke plaće u to vrijeme. Delfini su se pripremali za stalnu gaže koje su im trebale početi na Baškom Polju, ponudili su mi plaću od 200.000 dinara mjesečno i na kraju sam u dogovoru sa suprugom odlučio pokušati, uskoro se lako dogovorio s ravnateljem opere te nakon toga postao profesionalni član grupe Delfini, s kojima sam proveo 20 godina – prisjeća se Puharić. U svoje su vrijeme Delfini bili sastav koji je pratio neke od najpopularnijih pjevača bivše države – Vicu Vukova, Arsena Dedića, Olivera Dragojevića, Mišu Kovača, Terezu Kesoviju te su odradili nebrojeno nastupa u zemlji i inozemstvu, obuhvativši turnejama Ameriku, Kanadu, zemlje bivšeg SSSR-a i brojne europske države. S druge strane, krajem 1960-ih dvaput su proglašavani za najbolju jugoslavensku rock grupu a pjesme poput Splitskog beata vrte se i danas, a 2014. godine obilježili su i 50 godina djelovanja. – Kada sam krenuo s Delfinima imali smo svoj razglas i to odličan razglas što su pjevači jako voljeli, imali smo svoj kombi, tehničara zvuka, zapravo smo bili kao mala firma i nitko to do tada nije radio, tek su kasnije drugi bendovi krenuli na isti način. I što je važno, bili smo jako studiozni u radu. Ja sam svakog dana putovao iz Makarske u Split svirali ili ne svirali. Bili smo dosta vezani i voljeli smo svoj posao, što je najvažnije – dodaje Puharić.

Sredinom 1970-ih je Tonči Puharić postao i profesor u splitskoj glazbenoj školi, a 1986.godine prvi ravnatelj Glazbene škole Makarska. Već godinama naša glazbena škola bilježi vrlo dobre rezultate i na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Kako će navesti naš sugovornik, uz kvalitetne profesore i kontinuitet dobrog rada današnjoj situaciji mnogo je pomoglo i što je glazba u svakom smislu postala lako dostupna mladima za razliku od vremena kada je sam počinjao. – U Makarskoj danas ima izvrsne mladosti, vrlo talentirane djeca koja mogu postati jako dobri glazbenici. U odnosu na ono što danas djeca imaju kada počinju svirati, čak i Split iz vremena moje mladosti, a koji je u to vrijeme imao i Operu, djeluje mizerno. Kada sam počinjao mnogo ljudi još nije imalo niti radio prijemnik. Današnjim mladima koji kreću u glazbenu školu dostupno je sve-odmah na početku imaju dobar instrument i educirane, kvalitetne nastavnike koji im prenose svoje znanje. Djecu je danas potrebno animirati na samom početku da zavole instrument, treba isto tako i prepoznati za koji je instrument dijete talentirano i za kojeg ima prave fizičke predispozicije, a sve ostale uvjete imaju – dodat će Puharić.

