NEZAUSTAVLJIVO NOVO VRIJEME Slavili kod Futsal Dinama

1. HMNL, 13. kolo

Futsal Dinamo - Novo vrijeme Apfel 2 : 4 (1 : 1)

Zagreb, SD Trešnjevaka. Gledatelja: 1 500.

Suci: Saša Tomić i Dino Kramar.

Strijelci: 0:1 Babić (14.), 1:1 Čekol (18.), 1:2 Bajrušović (21.), 1:3 Bajrušović (22.), 2:3 Kanjuh (32.), 2:4 Osredkar (40.).

Futsal Dinamo: Maloševac, Grcić, Kanjuh, Đulvat, Mužar, Čekol, Dekanić, Prgomet, Matošević, Rajh, Penava, Starčević, Bešlić. Trener: Mićo Martić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Lukas, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Buljan, Musinov, Eduardo, Andrijašević, Nižetić, Babić, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Najbolji igrač: Duje Bajrušović (Novo vrijeme Apfel).

U najzanimljivoj utakmici 13. kola 1. HMNL odigranoj u Kutiji šibica između domaćeg Futsal Dinama i aktualnog prvaka i vodeće momčadi prvenstva Novo vrijeme Apfela pobjeda je pripala igračima Tea Strunje. U derbiju kola odigranom pred prepunim tribinama domaćima ni velika borbenost nije pomogla da zaustave pobjednički niz Makarana.

Domaći su dobro otvorili utakmicu, Prgomet je propustio realizirati izglednu priliku kada je imao jedan na jedan. Nakon toga Penava je u 9. minuti pogodio okvir gostujućih vrata. Promašaje Futsal Dinama kaznio je Babić, kada je u 14. minuti pospremio loptu u mrežu Maloševca. Poravnanje rezultata uradak je Čekola koji je u 18. minuti uspio iznenaditi do tada sigurnog Baškovića. Treba napomenuti da su domaći pola prvog poluvremena igrali bez Kanjuha kojem je pukla arkada nakon sudara sa Kazazićem. Makarani su sjajno ušli u nastavak utakmice, Duje Bajrušović u razmaku od jedne minute dva je puta savladao domaćeg vratara za dva pogotka prednosti. Poslije se pokazalo da je to bio prijelomni trenutak utakmice. Domaći su se iza toga nekako konsolidirali i stvorili nekoliko prilika, no Bašković im je bio zadnja prepreka da ih realiziraju. Matošević je u 32. minuti nakon solo akcije pogodio vratnicu gostiju, a iz odbijanca je Kanjuh smanjio na 2:3. Zadnje dvije minute domaći su igrali sa letećim vratarom pokušavajući poravnati rezultat, to su međutim iskoristili gosti kada je Osredkar zabio za konačnih 2:4 u zadnjoj sekundi utakmice. Pobjedom se Novo vrijeme Apfel učvrstilo na vrhu tablice, kada su neokrznuti prošli najteže gostovanje teško je za povjerovati da će im do kraja sezone pobjeći startna jedinica.

J. Kovačević/arhiva MP