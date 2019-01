MILIVOJ BRKUŠIĆ, PREDSJEDNIK MAKARSKE DIJABETIČKE UDRUGE Bolest ‘dobrog’ života nažalost ima sve više djece

Iako bi se pomislilo, obzirom na način ishrane i mogućnost bavljenja fizičkim aktivnostima, da Makarska i Primorje odstupaju od hrvatskog prosjeka po broju građana oboljelih od dijabetesa, da je na Primorju manje šećeraša, ta činjenica ne stoji.

- Na Makarskom primorju je oko tri tisuće dijabetičara, a najviše ih je u Makarskoj. Zabrinjava podatak da se iz godine u godinu povećava broj djece i mladih koji imaju šećernu bolest i to tip 2, a u kojoj su dijabetičari kod kojih je bolest posljedica stresa. Čak desetak posto godišnje više je djece koja imaju ovu bolest suvremenog doba. Puno hrane, a malo kretanja. S pravo se kaže da je to bolest ‘dobrog’ života, točnije sjedilačkog i lagodnog života. Jer, naši stari gotovo nosu znali što je to jer se drugačije hranilo i puno radilo, ili bavilo sportom – ističe Milivoj Brkušić, predsjednik Makarske dijabetičke udruge, koja ove godine obilježava dva desetljeća postojanja.

Vrlo su aktivni i šire svijest kako živjeti zdravo, a svakom svom članu omogućuju kvalitetne edukacije. U tome imaju potporu Grada Makarske. Člansku iskaznicu ima 450 dijabetičara s Primorja, a glavnina 300 su iz Makarske.

Vrata Makarske dijabetičke udruge na Duminoj ledini, Ulica dr. Mate Ujevića 2, za sve dijabetičare i građane koji to nisu, a žele provjeriti šećer, otvorena su utorkom i četvrtkom od 15.30 do 17 sati.

- I mi smo se kao Udruga priključili protestu doplate inzulina. Izračunali smo da bi dijabetičarima na taj način troškovi bili 50 puta veći – pojašnjava Brkušić.

Ističe da stalno rade na edukaciji svojih članova. Tako će koncem veljače savjetovanje u Makarskoj dijabetičkoj udruzi održati dr. Tina Tičinović i dr. Anela Novak, a u suradnji s tvrtkom Roche. Predsjednik Makarske dijabetičke udruge, stoga, poziva članove i koji to nisu, a žele poslušati savjet, da se prijave jer prostor Udruge nije prevelik, zato žele organizacijom omogućiti svim zainteresiranima da dođu do željenih informacija.

J. Morović/arhiva MP