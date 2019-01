DOGRADONAČELNIK VRANJEŠ Radovi u Zadarskoj trebali bi biti završeni do početka ožujka

Naraslu stambenu izgradnju ne prati dovoljno kvalitetno sustav oborinskih voda, a što dolazi do izražaja za svake obilnije kiše. Na to je na posljednjem Gradskom vijeću upozorio vijećnik

Drži i predlaže da Grad počne ubrzanije rješavati ovaj komunalni problem koji ima za posljedicu plavljenje prizemnih i podrumskih prostora, a makarskim vatrogascima donosi pune ruke posla. Mišljenja je, kada je riječ o održavanju postojeće odvodnje, potrebno angažirati firmu kojoj će se povjeriti taj posao, kao što se održava javna rasvjeta u gradu.

- Svjesni smo problema zbog nepostojanja oborinske odvodnje u svim dijelovima grada, ili njezina održavanja tamo gdje već postoji. Kvalitetno pristupamo rješenju. Izgradnja sustava oborinske odvodnje prioritet je Grada Makarske. Radi se na ispustu Biokovka, i u sljedećih mjesec dana ishodovat ćemo građevinsku dozvolu za radove. U Vukovarskoj ulici je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole, samo nedostaje potvrda Hrvatskih cesta. Problema ima jako puno. Kvalitetan projekt zahtjeva vremena za projektiranje, ishodovanje dozvole i izgradnju, a tu su i postupci javne nabave – naglasio je zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ.

Naglasio je da su bujice u nadležnosti Hrvatskih voda koje ubere tri milijuna kuna godišnje. –Trebaju ih vratiti Gradu – ustvrdio je dogradonačelnik Vranješ.

Prioriteti su rješavanje bujice, odnosno potoka Dočić i Torine, a važne za zapadni dio grada. Za potok Proslap i ispust kod Vile Nemčić važno je da bude podmorski u dužini od 30 m i dubini šest metara, pojasnio je dogradonačelnik.

Naglasio je da Grad Makarska nema sustav održavanja oborinske odvodnje. Ide se za tim da se napravi jedinstven katastar oborinske odvodnje. Također, raspisat će se javni natječaj za održavanje oborinske odvodnje, najavio je zamjenik gradonačelnika Vranješ.

I usporeni radovi u Zadarskoj ulici zabrinjavaju vijećnike. Stoga je Tonći Bilić tražio odgovor na pitanje zašto radovi tako dugo traju i kada će biti završeni.

- Nisam zadovoljan dinamikom radova u Zadarskoj ulici. Prema ugovoru trebali bi biti završeni do 1. ožujka ove godine – kazao je Vranješ, dodajući da je došlo do određenih promjena kada je krenula investicija u dužini od 300 metara. Naime, HEP se želio uključiti s postavljenjem elektro mreže, i i zbog toga kao i radi rješavanja oborinske odvodnje, je došlo do usporavanja radova u Zadarskoj ulici. Riječ je o izgradnji suvremenog kolektora, i kada se završi ovaj dio radovi se nastavljaju prema istoku ulice – najavio je zamjenik gradonačelnika Vranješ.

J. Morović/IvoR