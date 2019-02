MAKARSKA LIGA VETERANA Novi poraz Zagore

Derbi 8. kola lige veterana odigrali su malonogometaši Veselka i Zagore, a pobjedom Veselka nad vodećim sastavom lige učinilo je utrku za prvim mjestom zanimljivom. Kako Zagora nije imala vratara mrežu im je čuvao Željko Modrić kojega je već u prvoj minuti savladao Lešina. Do odlaska na odmor prednost je udvostručena, zadnjih 5-6 minuta vodeći sastav pokušao je s letećim vratarom doći do povoljnog rezultata. Ne da nisu postigli nego su primili još dva pogotka koji su razveselili navijače Zagore.Tučepljani nisu mogli baš ništa protiv zahuktalih igrača Kingtradea II, Stipe Matešan sa tri postignuta pogotka bio je prvo ime susreta. Malonogometaši GO Lučić gotovo su se prošetali parketom pored svojih protivnika, a čak četiri njihova igrača tresli su mrežu Kingtradea. Nakon prvog dijela prvenstva izgledalo je da je naslov nadohvat Zagori, no nakon dva poraza zaredom Veselko, GO Lučić i Kingtrade II zaostatak su smanjili na tri boda.

Rezultati:

Veselko – Zagora 4 : 0 (2 : 0) V. Zelić (2), Lešina (1), I. Staničić (1)

Kingtrade II – Tučepi U 5 : 1 (2:1) Matešan (3), Lalić (1), Rašić (1) / Raffanelli (1)

GO Lučić – Kingtrade 5 : 2 (3:1) Zvizdić (2), Karabatić (1), Selak (1), Pejković (1) / Pašalić (2)

Poredak: Zagora 18, Veselko 15, GO Lučić 15, Kingtrade II 15, Kingtrade 7, Tučepi U 1.

Strijelci:

16 – Saša Zvizdić (GO Lučić)

8 – V. Zelić (GO Lučić), Lešina (GO Lučić)

Iduće kolo se igra 3. veljače, a sastaju se: Veselko – Kingtrade II, Zagora – GO Lučić, Kingtrade – Tučepi U

J. K./IvoR