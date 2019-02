MAKARSKA MALONOGOMETNA LIGA Nedodirljivi All in

Odigrano je deveto kolo prve makarske malonogometne lige, a na vrhu je i dalje sastav All ina sa svih devet pobjeda dok fenjer drži momčad DPH Tučepi bez i jedne ostvarene pobjede. U najneizvjesnijoj utakmici kola D Brela je na kraju sa minimalnih 3:2 savladao DPH Torcidu MR. Breljani su s dva pogotka V. Zelića i jednim Staničića imali vodstvo od 3:0, u finišu utakmice Zvizdić i Pašalić opasno su zaprijetili. Na utakmici između Amicisa i Gornje Vale postignuto je čak deset pogodaka. Sastav iz Drvenika u dva je navrata imao prednost od dva pogotka ali je na kraju morao potpisati poraz. Inicijatori preokreta bili su Josip Gojak i Ivan Pejković. Navala Argohortusa proti All ina igrala je na 0:0, a obrana koliko primi. Za krajnjih 7:0 za All in zabijali su Martinović i Topić po dva puta te po jednom Lozina, Matešan i Kolak. Catenacco održava korak sa vodećom momčadi, ovaj put lako su se obračunali sa „fenjerašem“ iz Tučepi. Brela su ugasila Mali Plamen, a golijadu je okončao Luka Bekavac koji je čak pet puta tresao protivničku mrežu. Iako suci i nisu imali težak zadatak ipak su pokazali crveni karton članu Malog Plamena Toniju Jakiru.

Rezultati:

D. Brela – DPH Torcida MR 3 :2 (2 : 0) V. Zelić (2), Staničić (1) / Zvizdić (1), Pašalić (1)

Amicis – Gornja Vala 6 : 4 (2 : 2) Gojak (2), Pejković (2), Milunović (1), I. Zelić (1) / Lasić(1), Biočić (1), Divić (1), Visković (1)

All in – Agrohortus 7 : 0 (3 . 0) Martinović (2), Topić (2), Lozina (1), Matešan (1), Kolak (

Brela – Mali Plamen 7 : 1 (3 : 0) Bekavac (5), Ribičić (1), Serdarević (1) / Jakir (1)

Catenaccio – DPH Tučepi 6 : 1 (4 :1) Selak (2), Šalinović (1), Pašalić (1), Bušelić (1), Brnić (1) / Visković (1)

Slobodan je bio CB Monaco.

Poredak: All in 24, Catenaccio 21, Brela 16, Gornja Vala 15, DPH Torcida Mr 12, Mali Plamen 12, Amicis 10, D. Brela 8, CB Monaco 7, Agrohortus 4, DPH Tučepi 2

Strijelci:

12 – Ante Brnić (CB Monaco), Luka Bekavac (Brela)

11 – Mirko Selak (Catanaccio)

10 – Saša Zvizdić (DPH Torcida MR)

Iduće kolo igra se 4 veljače , sastaju se:

Gornja Vala – DPH Tučepi, CB Monaco – Mali Plamen, Brela – Agrohortus, All in – D. Brela, Amicis – DPH Torcida MR. Slobodan je Catenaccio.

J. Kovačević/IvoR