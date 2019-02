PREMIJER PLENKOVIĆ I MINISTAR OBRANE KRSTIČEVIĆ Odali počast bojniku Damiru Joviću u Dugim Njivama

Za vrijeme posjeta Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji predsjednik Vlade republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević posjetili su mjesno groblje u Dugim Njivama kraj Vrgorca i odali počast pokojnom bojniku Davoru Joviću, hrvatskom branitelju, časniku, junaku Domovinskog rata te vrsnom sportašu. Heroj Domovinskog rata Davor Jović rođen je 1956. godine u Dugim Njivama, a preminuo je 27. studenog 2017. godine.

Na samom početku Domovinskog rata stavio se domovini na raspolaganje i sa skupinom prijatelja ušao u sastav Vrgoračke satnije Četvrte gardijske brigade. Sa njom je prošao sva ratišta, a dva je puta bio teško ranjen. Prvi put 3. srpnja 1992. godine u mjestu Kokotova glava na Dubrovačkom bojištu te 22. siječnja 1993. u selu Podgradina na Maslenici. No, to ga međutim nije spriječilo da kraj Domovinskog rata ne dočeka kao aktivni pripadnik legendarne Četvrte brigade HV.

Na prvom natjecanju održanom 1997. godine za najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga RH bojnik Jović proglašen je najboljim vojnikom, pobijedivši na 76 kilometara dugom maratonu „Prvi do Knina, prvi do slobode“. Bojnik Davor Jović umirovljen je 2003. godine, uz to ponio je i titulu Junaka Domovinskog rata- najveće odlikovanje koje jedan branitelj može dobiti. Odlikovan je i Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu hrabrost i junaštvo, a posmrtno i Redom hrvatskog križa za teško ranjavanje u Domovinskom ratu.

Također je bio i vrhunski sportaš, dva je puta bio prvak države u fulcyconactu 1994 i 1999. godine. Osim toga bio je i dugogodišnji ragbijaš RK Makarska rivijera. Osnovao je također U Vrgorcu Kickboxing klub “Sveti Jure”. Bio je trener kluba sve do prerane smrti, a vodio je plejadu vrhunskih boraca vrgorskog kluba.

J. Kovačević/IvoR