MARTINA GULAN Digitalno slikarstvo omogućuje da budete originalni, autonomni, ali i da zarađujete od umjetnosti

Tema Inovacija i digitalne budućnosti koja je nosila događanja ovogodišnje Noći muzeja zaslužna je što je makarska publika prije nekoliko dana imala priliku vidjeti nove radove naše akademske slikaricekoja je ovom prilikom prezentirala dio svoje kolekcije djela nastalih uz pomoć modernih umjetničkih alata.

Rođena u Splitu 1978. a odrasla u našem gradu, Martina Gulan kazat će da ju je oduvijek zanimala umjetnost, no slikarstvu se odlučila okrenuti ipak nešto kasnije u odnosu na većinu – s već stečenom diplomom Poslovnog fakulteta u Beču, 2007. godine, započela je studirati slikarstvo na zagrebačkoj Akademiji u klasi Igora Rončevića te je diplomirala 2012. godine, a danas živi i stvara u Zagrebu. Uoči otvaranja njezine izložbe ‘Digitalno slikanje je suvrmeno slikanje’ u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka iskoristili smo priliku porazgovarati s umjetnicom, koja nam je objasnila zbog čega teži neprestanom istraživanju i praćenju napretka moderne umjetnosti, te najavila planove za neku skoriju budućnost. – Digitalna umjetnost prije svega omogućuje da i dalje budete originalni i prije svega autonomni kao umjetnik. S druge strane, ja čitavo vrijeme težim napretku bilo u tehničkom smislu, crtačkom, kompozicijskom, a pogotovo što se tiče novih medija. Primjerice, radovi koje sam izložila u Galeriji Gojak su artefakti, dok su originali pohranjeni u digitalnom obliku i zapravo jedino što se može dogoditi da ne mogu doći do njih je nestanak struje – objašnjava Martina Gulan, dodavši da se digitalnom umjetnošću počela baviti unatrag pet godina te da su prvi radovi nastali tijekom njenog boravka u Beču, tehnikom koja se danas naziva photo-bashing. – Tehnički je u pitanju vrlo zahtjevan posao u kojem jednostavno treba imati oko, dobro poznavati programe za 2d i 3d slikanje i oblikovanje te aplikacije za fotografije, onakve kakvi se danas koriste u modernom svijetu računalnih igara ili filmovima poput serijala Gospodar prstenova, gdje se dosta koriste upravo fotografije za izradu pozadine – dodaje Gulan.

Kako je kazala naša akademska umjetnica, jedna od očitih prednosti rada s digitalnim alatima nalazi se upravo u tome što oni omogućavaju stvaranje bez potrebe za velikim radnim prostorom, a istovremeno omogućavaju egzistenciju što je jedan od osnovnih problema onih koji za život odluče zarađivati kao umjetnici. – Jedan od problem umjetnosti u 21. stoljeću je i to što, po mom mišljenju, mnogi diplomirani umjetnici koji danas izlaze s Akademije su na neki način zatvoreni u kutiji, rade umjetnost radi umjetnosti, crticu na crticu, recikliraju, no da u današnje doba ne ideš digitalizirati svoje ideje smatram suludim. Druga važna stvar je sama primjena, jer ovakav način rada danas omogućuje da uistinu nešto možeš i zaraditi od toga što stvaraš. U globalu, sve je manje onih koji su financijski mogu priuštiti dobar slikarski atelje. Ja bih uistinu voljela izrađivati slike od četiri metra poput ovog (Planeta Tatooine iz serijala Star Wars op.a.) izloženog za ovu priliku u Galeriji Gojak, ali za takvo nešto, jednostavno, nemam prostora. Naravno, i dalje slikam tradicionalno i u ulju, međutim zbog same primjene digitalna umjetnost je nešto što vam daje priliku da osjetite da se vaš rad uistinu i cijeni. Internet je danas vrlo jednostavan, tvrtka ili privatna osoba iz bilo kojeg kutka svijeta može naručiti vaš rad i dati vam posao, a vi ne morate putovati iz Hrvatske već napravite projekt, pošaljete ga i nakon toga budete pristojno plaćeni – kazat će Martina Gulan. Ako još niste posjetili Gradsku galeriju Antuna Gojaka kako biste pogledali njezine radove to možete učiniti idućih dana, a sama umjetnica najavila nam je i kako se priprema za novu samostalnu izložbu u našem gradu koja će, kako stvari stoje, biti otvorena tijekom nadolazećih ljetnih mjeseci. Isto tako, s radom Martine Gulan možete se upoznati i putem njezine službene web stranice.

O.Franić / IvoR