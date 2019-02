LIGA VETERANA Kingtrade II. izbio na vrh

Odigrano je 9. kolo malonogometne lige veterana Makarske, a nakon što su u nastavku prvenstva igrači Zagore doživjeli tri poraza za redom vrh prvenstvene ljestvice prepustili su momčadi Kingtradea II. Za napomenuti je da su prvu ovosezonsku pobjedu ubilježili igrači Tučepi U.

GO Lučić – Zagora 2 : 1 (2 : 1)

Derbi kola između glavnih pretendenata za osvajanje prvog mjesta između GO Lučić i Zagore protekao je u uzbudljivoj i neizvjesnoj igri, a konačni rezultat postignut je u prvom poluvremenu. Bebić je u 14. minuti doveo Zagoru u vodstvo od 1:0, nakon samo minutu igre Selak je poravnao je na 1:1. Pred odlazak na odmor GO Lučić je preokrenuo rezultat u svoju korist, Vranješ je u 20. minuti postavio konačnih 2:1. U nastavku je Zagora pokušavala doći do poravnanja, no mogli su primiti još pokoji pogodak da su Lučići iskoristili brojne prilike koje su imali. Sama utakmica protekla je u borbenoj igri, a suci su pokazali jednima i drugima četiri žuta kartona.

Kingtrade II - Veselko 4 : 2 (2 : 0)

Oslabljeni ali zahuktali igrači Veselka pružili su snažan otpor „mladićima“ Kingtradea II., iako nije izgledalo da će tako biti nakon prvog poluvremena. Nakon što je Protrka u 26. minuti povećao na 3:0 činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Međutim Mateo Juričić i Veljko Zelić smanjili su na 3:2. Potom je Veselko pokušao s letećim vratarom doći do poravnanja rezultata. To je iskoristio Alen Govorko i pogodio praznu mrežu Veselka za vrijednu pobjedu Kingtradea II. s kojom su izbili na vrh tablice.

Tučepi U - Kingtrade 4 : 2 2 : 0)

Prvu prvenstvenu pobjedu ubilježili su negdašnji prvaci lige veterana Tučepi United, nakon što su u proteklih osam kola osvojili samo bod u devetom su osvojili sva tri. U prvom poluvremenu Tučepi su vodili s 2:1, Joško Čović i Dragan Šarić bili su strijelci za svoju momčad, a Mario Mrčela za Kingtrade. Kada je u nastavku Darko Vlatković poravnao na 2:2 utakmica se rasplamsala, Dragan Šarić i Marko Prokopić ponovo su doveli Tučepe u vodstvo od 4:2. Vratar Tučepljana Hrvoje Visković pretvorio se u Bufona i skidao sve udarce „trgovaca“. Ipak ga je pred kraj susreta europogotkom savladao Ivan Šuta za konačnih 4:3.

Poredak: Kingtrade II 18, GO Lučić 18, Zagora 18, Veselko 15, Kingtrade 7, Tučepi U 4

Strijelci:

16 – Saša Zvizdić (GO Lučić)

9 – Veljko Zelić (Veselko)

8 – Boženko Lešina (Veselko)

Iduće kolo igra se 10. veljače, sastaju se:

GO Lučić – Veselko, Kingtrade – Kingtrade II, Zagora – Tučepi U.

J. Kovačević/IvoR