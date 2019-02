SAVJETOVALIŠTE LANTERNA I RUKE ZA BOLJU MAKARSKU POZIVAJU Uključi se i volontiraj u programu za mlade

i Udrugauputili su javni poziv svim zainteresiranim volonterima i volonterkama za uključivanje u program Mladi u lokalnoj zajednici. U pitanju je program koji je u listopadu 2014. pokrenula Udruga Ruke za bolju Makarsku s ciljem organiziranog i sustavno informiranja mladih o njima važnim temama i područjima interesa ( http://ruke.hr/programi/mladi-u-lokalnoj-zajednici/ ). U želji za širenjem suradničke mreže i podizanja programa na višu razinu isti je prerastao u suradnički program uključivanjem Savjetovališta Lanterna i zajedničkom prijavom na javni natječaj Grada Makarske. Kako navode u javnom pozivu, prikupljanjem navedenih informacija stvorit će se baza podataka za što brže i davanje i primanje konkretne informacije iz područja života mladih. Redovito će se kontaktirati svi javni i civilni subjekti koji rade s mladima kako bi i njihove aktivnosti ušle u bazu podataka. Programom će se također nastojati provoditi edukativne kampanje prigodom obilježavanja značajnih datuma za mlade tijekom razdoblja provedbe programa (do kraja 2019.).Prednost uključivanju u program imaju osobe od 15 do 30 godina, a prijaviti se mogu i oni stariji ukoliko pokažu zanimanje i spremnost na vlastiti angažman. Prijave se obavljaju do srijede, 27. veljače 2019. slanjem osobnih podataka (ime i prezime, kontakt i razlog prijave) na e-mail adresu icm.infoma@gmail.com ili predbilježbom na broj telefona Savjetovališta Lanterna 021 616 992, radnim danom od 8:00 do 12.30 sati. Prvi susret i dogovor volontera održat će se u četvrtak, 28. veljače 2019. u 19.30 sati u prostoru Info centra za mlade Makarska, na adresi Trg Hrpina 1.

O.F.