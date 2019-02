PRVA MALONOGOMETNA LIGA MAKARSKE Luka Bekavac hat-trickom obilježio deseto kolo

Luka Bekavac nastavlja golgeterski niz, i nakon što je u prošlom kolu zabio pet pogodaka bio je efikasan i u ovom. Sa tri postignuta pogotka najzaslužniji je za novi uspjeh Brela, a to mu je donijelo i vodeće mjesto na listi strijelaca. Vodeća momčad lige teže je od očekivanog savladala sastav Amicisa, i s nova tri boda ostvarila je svih devet pobjeda.

Brela - Agrohortus 5 : 4 (2 : 3)

L. Bekavac (3), M. Topić (1), K. Medić (1) / Bašura (1), Sikirica (1), Mladinov (1), Bućan (1)

Najdramatičniju utakmicu kola odigrali su momčadi Brela i Agrohortusa. Agrohortus je bio bolji u prvom poluvremenu i dobio ga rezultatom 3:2, u nastavku su Breljani velikim preokretom došli do vrijednih bodova s kojima su i dalje treći na tablici.

All in Makarska – Downotwn Brela 1 : 0 (1 : 0)

Miočević (1)

Još jednu prepreku preskočili su branitelji naslova. Pogotkom Miočevića u prvom poluvremenu All in je na kraju slavio sa minimalnih 1:0 protiv D. Brela. Pritisak igrača All ina u nastavku dvoboja urodio je velikim brojem prigoda koje nisu mijenjale stanje na semaforu.

Gornja Vala - DPH Tučepi 3 : 0 (1 : 0)

Lasić (2), Katić (1)

Malonogometaši Gornje Vale nisu novacima u ligi ostavili ni najmanje nade u pozitivan rezultat, raspoloženi Lasić postigao je dva, a Katić jedan pogodak. DPH Tučepi i dalje su na dnu prvenstvene ljestvice te i dalje čekaju na prvu pobjedu.

CB Monaco – Mali Plamen 1 : 1 (1 : 1)

Brnić (1) / Filipović (1)

Na kraju susreta jedni i drugi mogu biti zadovoljni neriješenim ishodom, a bod ipak više znači „kneževima“ koji polako bježe iz zone ispadanja

DPH Torcida MR – Amicis 6 : 3 ( 3 : 1)

Bokšić (2), Sokol (2), Miletić (1), Zvizdić (1) / Sikirica (1), Bašura (1), Mladinov (1), Bućan (1)

Na krilima Sokola i Bokšića Torcida je bez većih problema savladala sastav Amicisa, a utakmicu je obilježilo nekoliko atraktivnih poteza igrača jednih i drugih. Pobjedom je Torcida zadržala peto mjesto prvenstvene ljestvice.

Poredak: All in Makarska 27, Catenaccio 21, Brela 19, Gornja Vala 18, DPH Torcida MR 15, Mali Plamen 13, Amicis 10, D. Brela 8, CB Monaco 8, Agrohortus 4, DPH Tučepi 2.

Strijelci:

15 – Luka Bekavac (Brela)

13 – Ante Brnić (CB Monaco)

11 – Mirko Selak (Catenaccio), Saša Zvizdić (DPH Torcida MR)

Iduće kolo igra se 11. veljače, sastaju se:

Agrohortus – CB Monaco, DPH Torcida MR – DPH Tučepi, Downtown Brela – Brela, Catenaccio – Gornja Vala, Amicis – All in

J. Kovačević/IvoR