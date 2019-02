TONKA ALUJEVIĆ PREDSTAVILA JEŽINCOVU ŠKRAPICU Slavna basna o šumskim životinjama oživjela u dalmatinskom morskom ruhu

Po moru, širon, bez rute, puta Ježinac Ježić cili dan luta. Lovon se bavi, često ga vidu, svih trista iglica na juriš idu. I pas i medvid i jastog, poznaju ježa, lovca slavnog. Šampjer ga štuje, pas mu se sklanja, ugor ga ludi po licu noć sanja. Prid njin gre dan, širi se strava, njegovin slidon putuje slava.

Ovim stihovima počinje slikovnica Ježincova škrapica autorice Tonke Alujević, dalmatinska adaptacija poznate bajke Ježeva kućica Branka Ćopića koju je u petak u organizaciji Gradske knjižnice Makarska predstavila u dvorani Arte. Splitska novinarka i spisateljica te velika zaljubljenica u more u svojem je prepjevu ove slavnog djela, originalno objavljenog 1940.godine poznate likove ježa, lisice, medvjeda i vuka iz šume premjestila u morsko okruženje. Pretvorivši ih u ježinca, hobotnicu, morskog medvjeda i murinu, autorica im je uz to usadila i dalmatinsku dušu, ispričavši stihove ove basne dalmatinskom čakavštinom. – Iz nekog mog zezanja, revolta mi je palo na pamet da bi se priča mogla prepjevati na dalmatinski jezik. I prepjevala sam ga za dvi tri ure, baš je leglo i nije bio problem da se ti likovi smjeste u more jer je dalmatinski jezik maritivno bogatiji od standardnog hrvatskog. Moja je namjera bila približiti taj osjećaj, da ljudi odrasli u planinama vole te svoje šume, planine i jezere, jednako kao što i mi na moru volimo ovo što imamo, da volimo svoj dom. Poruka je važna, a ne je li kućica ili škrapica – kazala je Tonka Alujević, dodavši da je u tome nepravda prema djelu koje je 1990-ih bilo zanemareno u hrvatskim školskim udžbenicima. Što se tiče ilustracija za Ježincovu škrapicu, autorica je objasnila da su nastale fotografiranjem sjena kartonskih likova na stijenama uz more, a na samom kraju slikovnice objavljen je i mali riječnik dalmatinskih izraza za djecu. Kako je objasnila autorica, veliki dio nekoć uobičajenih dalmatinskih izraza već je odavno nestao naprosto zbog razvoja društva u kojem su mnoge stvari, njihova značenja pa i riječi kojima ih se opisivalo, zastarjele izgubile mjesto a gubit će ga i dalje. – Jezici se mijenjaju i razvijaju i s vremenom odbacuju ono što im je višak. Ova današnja djeca će naginjati jednom drugačijem govoru, jeziku koji će biti sve sličniji nekom engleskom. Nama će to biti možda čudno ali oni će se sa tristotinjak riječi sasvim dobro sporazumijevati…Danas više nitko nema vremena ni za čitanje dugih tekstova, jer da poželite pročitati Dostojevskog, ili Tolstoja, trebate uzeti godišnji odmor – kazala je Alujević, koja je tijekom ovog predstavljanja pročitala cjelovit tekst Ježincove škrapice zaradivši iskreni aplauz okupljene publike.

O.Franić / IvoR