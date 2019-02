ZAVRŠENI RADOVI, SLIJEDI OPREMANJE PROSTORA Gradska knjižnica Makarska dobiva novi i moderni dom

Nakon nekoliko mjeseci završeni su radovi u prostoru Gradske knjižnice Makarska koji će uskoro zasjati u sasvim novom ruhu i u skladu sa svim najavama kako će prostor na prvom katu zgrade u ulici Mihovila Pavlinovića nakon dugo vremena propadanja postati moderno opremljeni dom ove gradske ustanove.

Podsjetimo, radovi na temeljitoj obnovi i rekonstrukciji vrijedni oko 2,7 milijuna kuna započeli su potkraj rujna prošle godine, dok su se djelatnici s manjim dijelom fundusa preselili na privremenu adresu na Marineti. Prostor nove/stare knjižnice posjetili smo u petak u društvu ravnateljice Gradske knjižnice Makarska Ane Duvnjak, koja nas je provela kroz novouređene prostorije na prvom katu zgrade nekadašnje stare srednje škole kazavši da je izuzetno zadovoljna obavljenim radovima. – Trajalo je dugo, ali se isplatilo. Dobili smo nove instalacije, sanitarne čvorove i ovo će biti zapravo potpuno nova knjižnica koja će udovoljavati svim standardima za narodne knjižnice u Hrvatskoj, te biti dovoljna za primiti svu građu s kojom trenutno raspolažemo. Radovi su obavljeni u komunikaciji s glavnom konzervatoricom splitsko-dalmatinske županije Anitom Gamulin i zapravo sada jedva čekamo da se preselimo natrag. Ipak je ovaj privremeni prostor premali za naše potrebe, mada bih naglasila da su ovih proteklih mjeseci korisnici knjižnice nastavili dolaziti i nekakav uobičajeni protok ljudi se nije smanjio – dapače, u međuvremenu smo čak i povećali broj članova – kazat će ravnateljica Gradske knjižnice Makarska.

Na ukupno oko 450 kvadrata, novouređena Gradska knjižnica Makarska sastojat će se od pet povezanih prostorija – prolazeći s lijeva na desno, prva prostorija bit će Dječji odjel s računalima, stolom za radionice i ostalim potrepštinama, zatim se iz Dječjeg odjela ulazi u Odjel beletristike, treća prostorija bit će prijemni odjel u kojem će se ujedno nalaziti i sva građa vezana za grad Makarsku, bilo da su u pitanju makarski autori, knjige u kojima se Makarska spominje ili pak djela koja su tiskana u našem gradu. Četvrta prostorija bit će također posvećena beletristici, što je građa koja je i najviše prisutna u fundusu Gradske knjižnice Makarska, dok će se u posljednjoj u nizu soba nalaziti stručna građa – povijest, medicina i ostalo što pokriva fundus Gradske knjižnice Makarska. Uz to, iz posljednje prostorije ulazi se u hodnik čiji će dio zahvaljujući staklenoj pregradi postati odjel za tihi rad, odnosno radna površina sa šest računala, a koja će korisnicima služiti, primjerice, za pisanje seminara ili referata. U posebnoj prostoriji pohranit će se stara i rijetka građa koja će se tamo čuvati, a po potrebi biti dostupna i nekima od korisnika. Građevinskim radovima uređeni su i sanitarni čvorovi te će se u novom prostoru knjižnice nalaziti tri wc-a, za korisnike, za osobe s invaliditetom te za samo osoblje Gradske knjižnice Makarska. Ono što sada slijedi je postupak javne nabave za opremanje knjižnice, a kako govori zamjenik gradonačelnika Makarske Joze Vranješ, u planovima je i skoro uređenje samog dvorišta zgrade na adresi don Mihovila Pavlinovića 1. – Zajedno s projektnom dokumentacijom i radovima koji su izvedeni, Grad Makarska u ovaj je projekt uložio preko tri milijuna kuna, jer za nas je u pitanju izuzetno bitan projekt, pogotovo uz činjenicu da je u pitanju jedina gradska knjižnica na prostoru od Gradca pa sve do Omiša. Ono što nam predstoji je opremanje prostora knjižnice-sada u prvoj fazi ćemo opremiti čitavu knjižnicu osim onog dijela koji se odnosu na staru i arhivsku građu, jer taj dio ćemo prijaviti na natječaj Ministarstva kulture u rujnu ove godine i uz to radimo još jedan projekt koji ćemo pripremiti za natječaj Ministarstva kulture najesen, a to je uređenje vanjske čitaonice, odnosno dvorišta ove zgrade – najavio je Vranješ.

O.Franić / IvoR