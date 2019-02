NA MAKARSKOM TERENU Neretva jača od Zmaja

Zmaj – Neretva 0 : 1 (0 : 1)

Igralište na GSC-u Makarska

Sudac. Dinko Kukulj (Imotski)

Strijelac: 0 : 1 Brečić (16.).

Zmaj: Brkulj, Dedić, A. Brnić, Rašić, Lozina, Serdarević, Selak, Ćapin, Marić, Antunović, S. Brnić (još su igrali. Mandušić, Klinac, Gojak, Mravičić, Bekavac)

Trener. Ante Vidulin.

Neretva: Mulač, Marić, Kožulj, Bečić, Glibo, Vranić, Babić, Erjavec, Ajkulić, Jerković, Babić (još su igrali: Sršen, Katić, Kuran, Raguž, Marušić, Crnčević).

Trener: Goran Galov.

Nogometaši Zmaja odigrali su četvrtu prijateljsku utakmicu uoči početka proljetne sezone, a nakon remija i dvije pobjede protiv trećeligaša Neretve iz Metkovića doživjeli su minimalni poraz. Gosti su bolje otvorili utakmicu i imali početnu terensku nadmoć. To je materijalizirao iskusni Brečić, kada je u 16. minuti pospremio loptu u mrežu Brkulja i doveo svoju momčad u vodstvo. Na kraju se to pokazalo kao prijelomni trenutak utakmice. U nastavku su domaći pokušali poravnati rezultat, Ćapin, Antunović i Bekavac nisu bili u golgeterskoj formi te su na kraju gosti zasluženo slavili. Do početka prvenstva još su preostala gotovo tri tjedna. Zmaj je u ovim utakmicama pokazao da je dobro fizički pripremljen. Treneru Anti Vidulinu preostaje podizanje tehničko taktičkih elemenata nogometne igre kako bi mu momčad već od prvog kola napala vodeću Slogu i vrh tablice 1. ŽNL.

J. Kovačević/IvoR