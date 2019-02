12 GODINA PROGRAMA U TUČEPSKOJ GALERIJI KUS NJEGA Konoba Damira Tomića polako postaje hrvatski kulturni fenomen

Kulturna ponuda makarskoj publici u jesenskim i zimskim mjesecima i u ovoj je sezoni bila uvelike bogatija zahvaljujući programu, književnim i pjesničkim večerima te umjetničkim izložbama koje se na pet minuta vožnje od Makarske odvijaju u konobi Kus Njega u Tučepima.

Priča koja se odvija već skoro punih 12 godina do sada je u dvoru Damira Tomića i njegove obitelji imala već oko 180 ili više ‘odigranih ‘nastavaka, u kojima se izmijenilo gotovo isto toliko gostiju te različitih životnih i umjetničkih priča. A nakon što je glas prije nekoliko godina prešao granice Makarskog primorja te došao i do zvučnijih imena hrvatske književne, novinarske, umjetničke ili glazbene svakodnevnice, programske večeri u ovoj tučepskoj konobi polako su se počele pretvarati u jedinstven kulturni fenomen kod nas. S jedne strane je već poduža lista uglednih imena koja su dolazila u konobu KUS Njega – od pjesnika Enesa Kiševića, književnika Ante Tomića i Jurice Pavičića, Olje Savičević Ivančević, glumice Arijane Čuline, radijskog voditelja Damira Duplančića, fotografa Feđe Klarića, no možda će stvari najbolje opisati naš poznati književnik Miljenko Jergović, koji je nakon nedavnog gostovanja u Tučepima napisao da je zapravo bio u Svjetskom kulturnom centru, pod dojmom ne samo atmosfere i književne večeri, nego i mnoštva ‘svjetske, zainteresirane publike kakva se rijetko sreće u metropoli’. Uistinu, kulturna događanja koja su tamo na programu svakog drugog petka, sve do sredine travnja, danas su redovito mjesto okupljanja i po stotinjak posjetitelja, a osim po programu mjesto je poznato i zbog jedinstvenog ozračja i gostoprimstva.

U suradnji s Općinom Tučepi koja je podržala Tomićev projekt u međuvremenu su osigurani uvjeti da se sve večeri mogu nesmetano odvijati bez obzira na vremenske uvjete poput bure ili hladoće, dok uz redovit program posjetitelje čekaju besplatni sir, pršut, vino, kolači i druge delicije te, najvažnije od svega, druženja i dobre atmosfere koliko ih je volja. – Vjerujem da su ljudi do danas prepoznali da naša priča ima i glavu i rep, da opuštena atmosfera i jedno zajedništvo između gostiju, publike i samih domaćina koje se tamo događa nije izvještačeno, nego jednostavno i iskreno. Vjerujem da nam se ovim danas samo vraća uložena iskrenost i normalna komunikacija s ljudima kroz sve ove godine. Meni je danas pomalo nemoguća stvar razmišljati kako se sve ovo razvilo, ali me čini ponosnim kada ti gosti kažu da ovakvog mjesta nema nigdje – kazat će nam Damir Tomić, kojeg smo posjetili prije nekoliko dana. Aktualna dvanaesta sezona posjetiteljima KUS Njega dovela je u proteklim mjesecima brojna zanimljiva imena – gostovala je bosanskohercegovačka književnica Martina Mlinarević Sopta, književnica Duška Mušić, glazbeni urednik Croatia Recordsa Siniša Škarica predstavio je svoju knjigu, sviralo se uz Borisa Hrepića Hrepu i Marinka Biškića koji je donio i singl-ploču od čokolade, a posljednje u nizu gostovanja bilo je prije nekoliko dana bračkog pisca i umjetnika Ivice Jakšića Puka. Osim toga, predstavljanje svoje knjige “Biste bez lica” održao je Josip Vujčić, dok je Dominik Glučina imao vrlo zanimljivu izložbu Duhovni organi. Program se nastavlja do polovine travnja, a u iduća dva mjeseca posjetitelje čeka još mnogo zanimljivog programa – iduće je na redu gostovanje Branka Bušelića (22. ožujka), zatim novinara i kolumnista Borisa Dežulovića (8. ožujka) Ivice Ivaniševića (22. ožujka), dok će promocije svojih knjiga održati i još dvoje naših makarskih autora, Ivna Talaja (5. travnja) i Marino Srzić (12. travnja).

O.Franić / IvoR