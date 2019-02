ZLATOUSTI U NOVOM PROJEKTU Ovako će izgledati prvi makarski foto strip, velika premijera u svibnju

Nakon što su još u studenom prvi put progovorili o novim idejama za 2019.godinu, makarski kreativci iz glumačke i lutkarske družine Zlatousti upravo su objavili prvu najavu novog projekta čija će se svečana promocija odigrati, predviđaju, početkom mjeseca svibnja.

U pripremi je naime prvi makarski foto strip, za kojeg se materijal snima i uređuje upravo ovih dana, a sam projekt unatoč izletu u novu formu zadržava sva prepoznatljiva obilježja dosadašnjeg rada Zlatoustih, što nam je potvrdio i Davor Šegota. – Tonči Andrijašević i ja smo stripofili od malih nogu i vjerujem da smo oduvijek imali želju napraviti jedan strip, a kako nitko od nas ne zna crtati odlučili smo pokušati ovako. Tonči snima sve fotografije, ja smišljam radnju i likove koje potom glume članovi naše družine. Snimljeni materijal zajedno obrađujemo u photoshopu i slažemo u table, tako da kada sve bude završeno imati ćemo strip od 56 strana u prepoznatljivom formatu Stripoteke, na kakvom smo nekako i odrasli – govori Šegota, dodavši da će prvi lokalni foto strip imati i svog super-heroja te da će u takvom stilu biti i organizirana velika promocija u Makarskoj, kako stvari stoje najvjerojatnije početkom svibnja. Što se tiče same radnje priče, osim lika super-heroja poznato je i to da će se odvijati u budućnosti te, naravno, u našem kraju. Do sada je snimljeno i obrađeno oko 50 posto materijala, a prvi plakat kojeg su kao najavu upravo objavili na društvenim mrežama govori da se radi punim tempom. Osim snimanja foto-stripa, makarski glumci amateri posljednjih tjedana uvježbavaju i novu predstavu, adaptaciju teksta Večera s budalom Francisa Webera koja će se u Šegotinom prijevodu smjestiti u lokalnu sredinu iz osamdesetih godina prošlog stoljeća a premijera još jednog vjerujemo, hita Zlatoustih održat će također u mjesecu svibnju.

O.Franić