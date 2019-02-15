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JAVNI NATJEČAJ GRADA MAKARSKE Povjerenstvo zaprimilo 76 prijava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro

Datum objave: 15 veljače 2019 | Komentara : 0
JAVNI NATJEČAJ GRADA MAKARSKE Povjerenstvo zaprimilo 76 prijava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
Odluka o rezultatu formalne (pravne) provjere prijava na Natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini

Na temelju članka 25. Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 18/18), dana 13. veljače 2019. godine, Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa / projekata / manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini, donosi

 

O D L U KU

o rezultatu formalno (pravne) provjere prijava na Natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro

iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini

 

Članak 1.

Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta zaprimilo je ukupno 78 prijave na Natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini, KLASA: 007-01/18-01/6, URBROJ: 2147/01-06/3-18-1, Grad Makarska, 28. prosinca 2018.                  

Članak 2.

Provjerom propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja Povjerenstvo utvrđuje da 76 prijava ispunjava propisane (formalne) uvijete Natječaja:

 

PRIJAVITELJ PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA NAZIVPROJEKTA / PROGRAMA /MANIFESTACIJE
UDRUGA KUHARA MAKARSKOG PRIMORJA PROGRAM GODIŠNJI RAD UDRUGE
GRADSKA GLAZBA MAKARSKA PROJEKT BIG BAND MAKARSKA
GRADSKA GLAZBA MAKARSKA PROJEKT GLAZBENE RADIONICE KOMERCIJALNE I JAZZ GLAZBE
GRADSKA GLAZBA MAKARSKA PROGRAM REDOVAN RAD GRADSKE GLAZBE MAKARSKA
UDRUGA DOKUMA MANIFESTACIJA DOKUMA FILM FESTIVAL 2019.
UDRUGA MOZAIK STRIPA MANIFESTACIJA 12. MEĐUNARODNI FESTIVAL STRIPA – MA FEST 2019.
UDRUGA ZA ISTRAŽIVANJE, PROMICANJE I ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MAKARSKOG PRIMORJA I ZABIOKOVLJA „KAČIĆ“ PROJEKT REKOGNOSCIRANJE PODMORJA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE SA SS SONAROM
LUTKARSKO DRUŠTVO ZLATOUSTI – MAKARSKA PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGE
UDRUGA ZA ISTRAŽIVANJE, PROMICANJE I ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MAKARSKOG PRIMORJA I ZABIOKOVLJA „KAČIĆ“ PROJEKT TRADICIJSKA ARHITEKTURA MAKARSKOG PRIMORJA I ZABIOKOVLJA
FOLKLORNI ANSAMBL TEMPET MANIFESTACIJA MEĐUNARODNI ETNO FESTIVAL METNO
FOLKLORNI ANSAMBL TEMPET PROGRAM FA TEMPET MAKARSKA PROGRAM RADA
GRADSKI ZBOR MAKARSKA PROJEKT OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE
DAUP „ORION“ – MAKARSKA ZVJEZDARNICA MANIFESTACIJA MANIFESTACIJA MEĐUNARODNOG KARAKTERA „DANI SVEMIRA“
DAUP „ORION“ – MAKARSKA ZVJEZDARNICA  PROJEKT PROJEKT ODRŽAVANJA ASTRO ŠKOLA
DAUP „ORION“ – MAKARSKA ZVJEZDARNICA PROGRAM RAD MAKARSKE ZVJEZDARNICE
MATICA HRVATSKA – OGRANAK MAKARSKA PROGRAM DANI MH. NAKLADNIČKA DJELATNOST, ODRŽAVANJE JAVNIH TRIBINA
DJEVOJAČKI ZBOR MOZARTINE PROJEKT KONCERT PJEVAČKOG STUDIJA MOZARTINE
GLAZBENI CENTAR PAPANDOPULINE PROJEKT BESPLATNI GLAZBENI SEMINAR ZA DJECU I MLADE, TE TURISTE
UDRUGA ROCKATANSKY MAKARSKA PROGRAM REDOVNI GODIŠNJI PROGRAM
UDRUGA „FOTON“ MAKARSKA PROJEKT 10. DANI FOTOGRAFIJE U MAKARSKOJ I IZLOŽBA ZA NOĆ KALALARGE
UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE SELA PUHARIĆI I RAZVITAK TURIZMA PORIĆI 1860 MAKARSKA PROGRAM ŠUŠUR U PUHARIĆIMA
ORKESTAR MLADIH GLAZBENIKA PROJEKT LJETNI KONCERTI ORKESTRA MLADIH GLAZBENIKA
UDRUGA UMIROVLJENIKA MAKARSKA PROJEKT PJEVAČKI ZBOR UMIROVLJENICA MARINETA MAKARSKA
UDRUGA ADRIA PROJEKT MAKARSKA JAZZ FESTIVAL 2019.
GRADSKI ZBOR MAKARSKA PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGE
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK“ PROGRAM REDOVAN RAD UDRUGE
KOŠARKAŠKI KLUB „AMFORA“ MANIFESTACIJA III. MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR ZA MLADE NADE „MAKARSKO LJETO 2019.“
KOŠARKAŠKI KLUB „AMFORA“ MANIFESTACIJA IV. MEĐUNARODNI STREETBALL TURNIR – MAKARSKA 2019.
KOŠARKAŠKI KLUB „AMFORA“ MANIFESTACIJA VII. MEĐUNARODNI VETERANSKI TURNIR MAKARSKA 2019.
DRUŠTVO ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA MUCRUM PROJEKT POKRENI SE
VATERPOLSKI KLUB „GALEB – MAKARSKA RIVIJERA“ MANIFESTACIJA I. MEĐUNARODNI ŽENSKI VATERPOLO TURNIR REPREZENTACIJA U15 „MLADI GALEB“
VATERPOLSKI KLUB „GALEB – MAKARSKA RIVIJERA“ MANIFESTACIJA 19. MEĐUNARODNI VATERPOLO TURNIR „MLADI GALEB“
VATERPOLSKI KLUB „GALEB – MAKARSKA RIVIJERA“ MANIFESTACIJA 5. MEĐUNARODNI VETERANSKI VATERPOLO TURNIR MAKARSKA RIVIJERA
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE MANIFESTACIJA SVEČANOST DODJELE NAGRADE SPORTA ZAJEDNICE
ŠPORTSKI PLESNI KLUB „BRILJANTIN“ MAKARSKA MANIFESTACIJA MEĐUNARODNI SPORTSKI PLESNI TURNIR MAKARSKA 2019.
ODBOJKAŠKI KLUB „MAKARSKA“ MANIFESTACIJA MEĐUNARODNI ODBOJKAŠKI TURNIR „IN MEMORIAM KATE ERCEG 2019.“
ODBOJKAŠKI KLUB „MAKARSKA“ MANIFESTACIJA MEĐUNARODNI ODBOJKAŠKI TURNIR „POZDRAV LJETU 2019.“
KICKBOXING KLUB MAWASHI MANIFESTACIJA 4. MEĐUNARODNI KICKBOXING TURNIR MAKARSKA SUMMER CUP
RAGBI KLUB MAKARSKA RIVIJERA MANIFESTACIJA II. MEĐUNARODNI MEMORIJALNI TURNIR VESELKO ŠIMIĆ
UDRUGA NOGOMETNIH VETERANA „MAKARSKO PRIMORJE“ MAKARSKA MANIFESTACIJA SPORTSKO NATJECANJE UDRUGE NOGOMETNIH VETERANA „MAKARSKO PRIMORJE“ MAKARSKA
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO VELIKO BRDO MANIFESTACIJA 3. MANIFESTACIJA „SVOJ NA SVOME“
M.K.4. GARDIJSKA SPLIT PROJEKT 28. KRUNICA ZA 28. GODINA
HRVATSKI RADNIČKI NOGOMETNI KLUB MANIFESTACIJA „MAKARSKA KUP 2019.“ I „MALI ZMAJ 2019.“
UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU „SPORTSKA PIRAMIDA“ PROJEKT IGROM DO ZDRAVIH NAVIKA KROZ MAKARSKU
BICIKLISTIČKI KLUB MAKARSKA PROJEKT 25. GODINA BICIKLISTIČKOG KLUBA MAKARSKA
ATLETSKI KLUB „SVETI MARKO“ MANIFESTACIJA UTRKA „MAKARSKA – VOŠAC“
ATLETSKI KLUB „SVETI MARKO“ MANIFESTACIJA ATLETSKI MITING 2019
SPELEOLOŠKO – ALPINISTIČKI KLUB „EKSTREM“ MANIFESTACIJA EKSTREMOVA ZIMSKA TURA
BICIKLISTIČKI KLUB MAKARSKA MANIFESTACIJA BICIKLISTIČKI INTERNACIONALNI USPON NA BIKOVO 2019.
UDRUGA DALMACIJA TRAILS MANIFESTACIJA DALMACIJA ULTRA TRAIL 2019.
VESLAČKI KLUB BIOKOVO MANIFESTACIJA VESLAČKA REGATA „MEMORIJAL TONČI SKENDER“
VESLAČKI KLUB BIOKOVO MANIFESTACIJA VESLAČKI MARATON
SPELEOLOŠKO – ALPINISTIČKI KLUB „EKSTREM“ PROJEKT DOMARSKA SLUŽBA U PLANINARSKOM DOMU „TONI ROSO“ NA VRHU VOŠAC
BK BIKE EVENT MANIFESTACIJA CRO RACE
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „HOTELI MAKARSKA“ MANIFESTACIJA 8. MEĐUNARODNI TURNIR U MINI RUKOMETU „BOŽIĆ U MAKARSKOJ“
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „HOTELI MAKARSKA“ MANIFESTACIJA 22. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR „MAKARSKA 2019.“
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA MAKARSKA PROGRAM ZAŠTITA I PROMICANJE ZAJEDNIČKIH NACIONALNIH, HUMANITARNIH, ZDRAVSTVENIH, SOCIJALNIH, SPORTSKIH I KULTURNIH INTERESA I CILJEVA SVIH ČLANOVA UDRUGE HVIDR-E MAKARSKA; EDUKACIJA I SEMINARI, IZLUČNO NATJECANJE INVALIDA DOMOVINSKOG RATA; SVEHRVATSKO NATJECANJE INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
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UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SUNCE” PROJEKT 25. GODINA „SUNCA”
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SUNCE” PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UDRUGE „SUNCE”
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UDRUGA 156. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE MAKARSKA – VRGORAC MANIFESTACIJA GODIŠNJICA OSNIVANJA ZNG-A I 156. BRIGADE HV-A

 

 

Članak 3.

Provjerom propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja Povjerenstvo utvrđuje da 2 prijave ne ispunjavaju propisane (formalne) uvijete Natječaja:

 

 

PRIJAVITELJ PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA NAZIVPROJEKTA / PROGRAMA / MANIFESTACIJE
HRVATSKO-NJEMAČKO DRUŠTVO SPLIT OGRANAK MAKARSKA MANIFESTACIJA MANIFESTACIJA IZLOŽBA KROZ KONCERT POVODOM DANA GRADA
UDRUGA FREAKVENCIJA MANIFESTACIJA MAKARSKA AVANGARDA

 

 

Članak 4.

Prijave iz članka 1. ove Odluke upućuju se u daljnju proceduru Povjerenstvu za ocjenjivanje.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 007-01/18-01/6

UR.BROJ: 2147/01-06/1-19-3

Makarska, 13. veljače 2019.

 

Predsjednica povjerenstva

Marina Andačić Krivić, dipl.iur.

 

 

 

 

www.makarska.hr

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