JAVNI NATJEČAJ GRADA MAKARSKE Povjerenstvo zaprimilo 76 prijava za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
Na temelju članka 25. Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 18/18), dana 13. veljače 2019. godine, Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa / projekata / manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini, donosi
O D L U KU
o rezultatu formalno (pravne) provjere prijava na Natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro
iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini
Članak 1.
Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta zaprimilo je ukupno 78 prijave na Natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2019. godini, KLASA: 007-01/18-01/6, URBROJ: 2147/01-06/3-18-1, Grad Makarska, 28. prosinca 2018.
Članak 2.
Provjerom propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja Povjerenstvo utvrđuje da 76 prijava ispunjava propisane (formalne) uvijete Natječaja:
|PRIJAVITELJ
|PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA
|NAZIVPROJEKTA / PROGRAMA /MANIFESTACIJE
|UDRUGA KUHARA MAKARSKOG PRIMORJA
|PROGRAM
|GODIŠNJI RAD UDRUGE
|GRADSKA GLAZBA MAKARSKA
|PROJEKT
|BIG BAND MAKARSKA
|GRADSKA GLAZBA MAKARSKA
|PROJEKT
|GLAZBENE RADIONICE KOMERCIJALNE I JAZZ GLAZBE
|GRADSKA GLAZBA MAKARSKA
|PROGRAM
|REDOVAN RAD GRADSKE GLAZBE MAKARSKA
|UDRUGA DOKUMA
|MANIFESTACIJA
|DOKUMA FILM FESTIVAL 2019.
|UDRUGA MOZAIK STRIPA
|MANIFESTACIJA
|12. MEĐUNARODNI FESTIVAL STRIPA – MA FEST 2019.
|UDRUGA ZA ISTRAŽIVANJE, PROMICANJE I ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MAKARSKOG PRIMORJA I ZABIOKOVLJA „KAČIĆ“
|PROJEKT
|REKOGNOSCIRANJE PODMORJA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE SA SS SONAROM
|LUTKARSKO DRUŠTVO ZLATOUSTI – MAKARSKA
|PROGRAM
|REDOVAN RAD UDRUGE
|UDRUGA ZA ISTRAŽIVANJE, PROMICANJE I ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE MAKARSKOG PRIMORJA I ZABIOKOVLJA „KAČIĆ“
|PROJEKT
|TRADICIJSKA ARHITEKTURA MAKARSKOG PRIMORJA I ZABIOKOVLJA
|FOLKLORNI ANSAMBL TEMPET
|MANIFESTACIJA
|MEĐUNARODNI ETNO FESTIVAL METNO
|FOLKLORNI ANSAMBL TEMPET
|PROGRAM
|FA TEMPET MAKARSKA PROGRAM RADA
|GRADSKI ZBOR MAKARSKA
|PROJEKT
|OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE
|DAUP „ORION“ – MAKARSKA ZVJEZDARNICA
|MANIFESTACIJA
|MANIFESTACIJA MEĐUNARODNOG KARAKTERA „DANI SVEMIRA“
|DAUP „ORION“ – MAKARSKA ZVJEZDARNICA
|PROJEKT
|PROJEKT ODRŽAVANJA ASTRO ŠKOLA
|DAUP „ORION“ – MAKARSKA ZVJEZDARNICA
|PROGRAM
|RAD MAKARSKE ZVJEZDARNICE
|MATICA HRVATSKA – OGRANAK MAKARSKA
|PROGRAM
|DANI MH. NAKLADNIČKA DJELATNOST, ODRŽAVANJE JAVNIH TRIBINA
|DJEVOJAČKI ZBOR MOZARTINE
|PROJEKT
|KONCERT PJEVAČKOG STUDIJA MOZARTINE
|GLAZBENI CENTAR PAPANDOPULINE
|PROJEKT
|BESPLATNI GLAZBENI SEMINAR ZA DJECU I MLADE, TE TURISTE
|UDRUGA ROCKATANSKY MAKARSKA
|PROGRAM
|REDOVNI GODIŠNJI PROGRAM
|UDRUGA „FOTON“ MAKARSKA
|PROJEKT
|10. DANI FOTOGRAFIJE U MAKARSKOJ I IZLOŽBA ZA NOĆ KALALARGE
|UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE SELA PUHARIĆI I RAZVITAK TURIZMA PORIĆI 1860 MAKARSKA
|PROGRAM
|ŠUŠUR U PUHARIĆIMA
|ORKESTAR MLADIH GLAZBENIKA
|PROJEKT
|LJETNI KONCERTI ORKESTRA MLADIH GLAZBENIKA
|UDRUGA UMIROVLJENIKA MAKARSKA
|PROJEKT
|PJEVAČKI ZBOR UMIROVLJENICA MARINETA MAKARSKA
|UDRUGA ADRIA
|PROJEKT
|MAKARSKA JAZZ FESTIVAL 2019.
|GRADSKI ZBOR MAKARSKA
|PROGRAM
|REDOVAN RAD UDRUGE
|HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO „NAPREDAK“
|PROGRAM
|REDOVAN RAD UDRUGE
|KOŠARKAŠKI KLUB „AMFORA“
|MANIFESTACIJA
|III. MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR ZA MLADE NADE „MAKARSKO LJETO 2019.“
|KOŠARKAŠKI KLUB „AMFORA“
|MANIFESTACIJA
|IV. MEĐUNARODNI STREETBALL TURNIR – MAKARSKA 2019.
|KOŠARKAŠKI KLUB „AMFORA“
|MANIFESTACIJA
|VII. MEĐUNARODNI VETERANSKI TURNIR MAKARSKA 2019.
|DRUŠTVO ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA MUCRUM
|PROJEKT
|POKRENI SE
|VATERPOLSKI KLUB „GALEB – MAKARSKA RIVIJERA“
|MANIFESTACIJA
|I. MEĐUNARODNI ŽENSKI VATERPOLO TURNIR REPREZENTACIJA U15 „MLADI GALEB“
|VATERPOLSKI KLUB „GALEB – MAKARSKA RIVIJERA“
|MANIFESTACIJA
|19. MEĐUNARODNI VATERPOLO TURNIR „MLADI GALEB“
|VATERPOLSKI KLUB „GALEB – MAKARSKA RIVIJERA“
|MANIFESTACIJA
|5. MEĐUNARODNI VETERANSKI VATERPOLO TURNIR MAKARSKA RIVIJERA
|ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE
|MANIFESTACIJA
|SVEČANOST DODJELE NAGRADE SPORTA ZAJEDNICE
|ŠPORTSKI PLESNI KLUB „BRILJANTIN“ MAKARSKA
|MANIFESTACIJA
|MEĐUNARODNI SPORTSKI PLESNI TURNIR MAKARSKA 2019.
|ODBOJKAŠKI KLUB „MAKARSKA“
|MANIFESTACIJA
|MEĐUNARODNI ODBOJKAŠKI TURNIR „IN MEMORIAM KATE ERCEG 2019.“
|ODBOJKAŠKI KLUB „MAKARSKA“
|MANIFESTACIJA
|MEĐUNARODNI ODBOJKAŠKI TURNIR „POZDRAV LJETU 2019.“
|KICKBOXING KLUB MAWASHI
|MANIFESTACIJA
|4. MEĐUNARODNI KICKBOXING TURNIR MAKARSKA SUMMER CUP
|RAGBI KLUB MAKARSKA RIVIJERA
|MANIFESTACIJA
|II. MEĐUNARODNI MEMORIJALNI TURNIR VESELKO ŠIMIĆ
|UDRUGA NOGOMETNIH VETERANA „MAKARSKO PRIMORJE“ MAKARSKA
|MANIFESTACIJA
|SPORTSKO NATJECANJE UDRUGE NOGOMETNIH VETERANA „MAKARSKO PRIMORJE“ MAKARSKA
|HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO VELIKO BRDO
|MANIFESTACIJA
|3. MANIFESTACIJA „SVOJ NA SVOME“
|M.K.4. GARDIJSKA SPLIT
|PROJEKT
|28. KRUNICA ZA 28. GODINA
|HRVATSKI RADNIČKI NOGOMETNI KLUB
|MANIFESTACIJA
|„MAKARSKA KUP 2019.“ I „MALI ZMAJ 2019.“
|UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU „SPORTSKA PIRAMIDA“
|PROJEKT
|IGROM DO ZDRAVIH NAVIKA KROZ MAKARSKU
|BICIKLISTIČKI KLUB MAKARSKA
|PROJEKT
|25. GODINA BICIKLISTIČKOG KLUBA MAKARSKA
|ATLETSKI KLUB „SVETI MARKO“
|MANIFESTACIJA
|UTRKA „MAKARSKA – VOŠAC“
|ATLETSKI KLUB „SVETI MARKO“
|MANIFESTACIJA
|ATLETSKI MITING 2019
|SPELEOLOŠKO – ALPINISTIČKI KLUB „EKSTREM“
|MANIFESTACIJA
|EKSTREMOVA ZIMSKA TURA
|BICIKLISTIČKI KLUB MAKARSKA
|MANIFESTACIJA
|BICIKLISTIČKI INTERNACIONALNI USPON NA BIKOVO 2019.
|UDRUGA DALMACIJA TRAILS
|MANIFESTACIJA
|DALMACIJA ULTRA TRAIL 2019.
|VESLAČKI KLUB BIOKOVO
|MANIFESTACIJA
|VESLAČKA REGATA „MEMORIJAL TONČI SKENDER“
|VESLAČKI KLUB BIOKOVO
|MANIFESTACIJA
|VESLAČKI MARATON
|SPELEOLOŠKO – ALPINISTIČKI KLUB „EKSTREM“
|PROJEKT
|DOMARSKA SLUŽBA U PLANINARSKOM DOMU „TONI ROSO“ NA VRHU VOŠAC
|BK BIKE EVENT
|MANIFESTACIJA
|CRO RACE
|ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „HOTELI MAKARSKA“
|MANIFESTACIJA
|8. MEĐUNARODNI TURNIR U MINI RUKOMETU „BOŽIĆ U MAKARSKOJ“
|ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „HOTELI MAKARSKA“
|MANIFESTACIJA
|22. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR „MAKARSKA 2019.“
|UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA MAKARSKA
|PROGRAM
|ZAŠTITA I PROMICANJE ZAJEDNIČKIH NACIONALNIH, HUMANITARNIH, ZDRAVSTVENIH, SOCIJALNIH, SPORTSKIH I KULTURNIH INTERESA I CILJEVA SVIH ČLANOVA UDRUGE HVIDR-E MAKARSKA; EDUKACIJA I SEMINARI, IZLUČNO NATJECANJE INVALIDA DOMOVINSKOG RATA; SVEHRVATSKO NATJECANJE INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
|HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA SDŽ – SPLIT
|PROJEKT
|PRIKUPLJANJE ARHIVSKE GRAĐE ZA IZDAVANJE VIDEO-DOKUMENTARNIH, TISKANIH MATERIJALA – MAGISTRALA RATNOG ZLOČINA
|KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA
|PROJEKT
|EDUKATIVNO – PREVENTIVNA PREDAVANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
|UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE MAKARSKOG PRIMORJA – MAKARSKA
|PROGRAM
|REDOVAN PROGRAM UDRUGE PO STATUTU
|SAVJETOVALIŠTE LANTERNA
|MANIFESTACIJA
|BICIKLIJADA MAKARSKA 2019.
|SAVJETOVALIŠTE LANTERNA
|PROGRAM
|SAVJETOVALIŠTE ZA PSIHIČKU POMOĆ
|SAVJETOVALIŠTE LANTERNA
|PROJEKT
|UKLJUČI SE, VOLONTIRAJ!
|SAVJETOVALIŠTE LANTERNA
|PROJEKT
|RASTIMO UZ POKRET
|KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA
|PROGRAM
|PROGRAM RADA KLA MAKARSKA ZA 2019.
|MAKARSKA DIJABETIČKA UDRUGA
|PROGRAM
|PROGRAM RADA MAKARSKE DIJABETIČKE UDRUGE
|UDRUGA RODITELJA HRVATSKIH BRANITELJA POGINULIH U DOMOVINSKOM RATU
|PROGRAM
|REDOVAN PROGRAM
|RUKE ZA BOLJU MAKARSKU
|PROGRAM
|MLADI U LOKALNOJ ZAJEDNICI
|DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SPLIT
|PROJEKT
|REHABILITACIJA OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
|UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA ŠAPAMA OD SRCA
|PROJEKT
|PSI POMAGAČI
|UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
|PROGRAM
|PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA BUBREŽNIM BOLESNICIMA – DIJALIZIRANIM I TRANSPLANTIRANIM OSOBAMA
|SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MAKARSKOG PRIMORJA – MAKARSKA
|PROGRAM
|PLAN RADA I AKTIVNOSTI SABA MAKARSKOG PRIMORJA – MAKARSKA U 2019. GODINI
|UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SUNCE”
|PROJEKT
|25. GODINA „SUNCA”
|UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „SUNCE”
|PROGRAM
|OSNOVNA DJELATNOST UDRUGE „SUNCE”
|MATICA UMIROVLJENIKA MAKARSKA
|PROGRAM
|REDOVNI RAD UDRUGE
|UDRUGA 156. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE MAKARSKA – VRGORAC
|MANIFESTACIJA
|GODIŠNJICA OSNIVANJA ZNG-A I 156. BRIGADE HV-A
Članak 3.
Provjerom propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja Povjerenstvo utvrđuje da 2 prijave ne ispunjavaju propisane (formalne) uvijete Natječaja:
|PRIJAVITELJ
|PROGRAM / PROJEKT / MANIFESTACIJA
|NAZIVPROJEKTA / PROGRAMA / MANIFESTACIJE
|HRVATSKO-NJEMAČKO DRUŠTVO SPLIT OGRANAK MAKARSKA
|MANIFESTACIJA
|MANIFESTACIJA IZLOŽBA KROZ KONCERT POVODOM DANA GRADA
|UDRUGA FREAKVENCIJA
|MANIFESTACIJA
|MAKARSKA AVANGARDA
Članak 4.
Prijave iz članka 1. ove Odluke upućuju se u daljnju proceduru Povjerenstvu za ocjenjivanje.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 007-01/18-01/6
UR.BROJ: 2147/01-06/1-19-3
Makarska, 13. veljače 2019.
Predsjednica povjerenstva
Marina Andačić Krivić, dipl.iur.
www.makarska.hr