MAKARSKA MALONOGOMETNA LIGA Amicis zaustavio veliku seriju All in Makarska

Nakon deset pobjeda u nizu vodeći sastav malonogometne lige All in neodlučnim rezultatom s momčadi Amicisa izgubio je prve ovosezonske bodove. Ovaj rezultat najveće je iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva, u okršaju DPH slavilo je ono iz Makarske.

CB Monaco – Agrohortus 6 : 4 (3 : 1)

A. Brnić (3), Buljan (1), Lasić (1), Puharić (1) / Sabatino (2), Bašura (1), Sikirica (1)

Pobjedom nad Agrohortusom „kneževi“ su pobjegli iz donjeg dijela ljestvice. Vodeći topnik lige Ante Brnić s tri postignuta pogotka najzaslužniji je za pobjedu CB Monaca. Misle li izbjeći borbu za opstanak Agrohortus će u nastavku prvenstva morati igrati znatno bolje.

DPH Torcida MR – DPH Tučepi 8 : 4 (5 : 1)

Već u prvom poluvremenu dvoboja DP Hajduka bilo je poznato kojem će pripasti bodovi. DPH Torcida MR je s nova tri boda zadržao peto mjesto na tablici. DPH Tučepi i dalje drži fenjer, s dva boda i bez pobjede čvrsto drži zadnje mjesto na tablici. Kod pobjednika se istakao Zvizdić koji je u četiri navrata tresao protivničku mrežu.

Amicis – All in Makarska 1 . 1 (0 : 1)

Dogodilo se i to. Sastav Amicisa koji se nalazi u donjem dijelu ljestvice zaustavio je favoriziranu momčad All ina. Aktualni prvaci su do boda došli tek u drugom poluvremenu pogotkom Lozine.

Gornja Vala – Catenaccio 2 : 1 (0 : 0)

Derbi susret kola otišao je na stranu Gornje Vale. Drveničani imaju podosta iskustva igranja ovakvih utakmica pa se ne treba čuditi njihovu uspjehu. Prva dionica igre završila je bez pogodaka, a u nastavku su Čančar i Visković bili strijelci za Gornju Valu, dok je Selak zabio za Catenaccio.

Utakmica između Dwntown Brela i Brela je odgođena, Mali Plamen je bio slobodan.

Poredak: All in 28, Catenaccio 21, Gornja Vala 21, Brela 19, DPH Torcida MR 18, Mali Plamen 13, CB Monaco 11, Amicis 11, D Brela 8, Agrohortus 4, DPH Tučepi 2.

Strijelci:

16 – Ante Brnić (CB Monaco)

15 – Saša Zvizdić (DPH Torcida MR)

12 – Mirko Selak (Catenaccio)

11 – Ante Sokol (DPH Torcida MR).

J. Kovačević/IvoR