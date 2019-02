JURE BRKAN, PREDSJEDNIK MAKARSKOG HDZ-A, NA PROSLAVI 29. GODIŠNJICE Iza naših rezultata stoje naporan rad, podrška i sloga

U svečarskom ozračju, uz hrvatsku himnu u izvedbi klapeu prepunoj dvorani hotela Meteor, makarski HDZ je proslavio 29. obljetnicu utemeljenja HDZ-a u Makarskoj i na Makarskom primorju.

Bilo je to 17. veljače 1990. godine, kada je u Gradskom kinu osnovan HDZ Makarske i Makarskog primorja, a za prvog predsjednika je izabran pok. Mate Lendić, kojemu su ovom prigodom stranačke kolege odale počast i zahvalnost. Kao i svim umrlim članovima te poginulim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom, zajedno s hrvatskim narodom, predvođeni dr. Franjom Tuđmanom, prvim hrvatskim predsjednikom i utemeljiteljem HDZ-a gradili slobodnu i suverenu Hrvatsku.

Na svečanom skupu HDZ-a vladalo je pravo rođendansko slavlje. HDZ-u Makarske i Primorja čestitati su došli Lovre Kuščević, ministar uprave, izaslanik premijera Andreja Plenkovića, saborska zastupnica Dragica Roščić, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Ante Sanader, predsjednik i Ante Mihanović, tajnik županijskog HDZ-a, župan Blaženko Boban, Ivica Tafra, predsjednik Kluba utemeljitelja HDZ-a Županije, Tonči Glavina, tajnik u Ministarstvu turizma, čelnici HDZ-a i to Tučepi Vjeko Šimić, Brela Marin Ivanac, Baške Vode Filip Vidulin, Podgore Marin Urlić, Gradca Andrija Pećar. Nazočni su bili predstavnici Mladeži HDZ-a, Udruge žena HDZ-a Katarina Zrinski, načelnici i gradonačelnici susjednih općina i gradova, predstavnici političkih stranaka, Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga, institucija, ustanova, te brojni drugi prijatelji i simpatizeri HDZ-a.

- U životu stranke 29 godina može biti puno i malo. Za nas je malo jer ćemo svoje rođendane još dugo obilježavati. Uveli smo demokraciju u Hrvatsku, i danas smo najjača politička stranka. Iza nas je, prije dolaska ove gradske vlasti na čijem sam čelu sa svojim zamjenicima Draženom Nemčićem i Jozom Vranješom, deset godina u kojima je HDZ imao svog gradonačelnika, a to su bili Ivan Ivanda i Marko Ožić Bebek, uz napomenu da smo četiri godine vodili grad u koaliciji s pok. Antom Novakom - podsjetio je predsjednik HDZ-a Jure Brkan.

Vlada RH vjeruje u nas

Potom se osvrnuo na rezultate koje su postigli u proteklih godinu dana i osam mjeseci, od kada obnaša dužnost gradonačelnika. – Učenici su dobili besplatne knjige zahvaljujući Gradu, Županiji i Vladi RH, otvorili smo vrtić u Velikom Brdu, počet će isplata tisuću kuna mjesečno za svako dijete od jedne do tri godine, a koje ne pohađa vrtić. Povećali smo broj studentskih stipendija, uvest ćemo i sportske. Najesen će Makarska imati Fakultet hotelijerstva i ugostiteljstva. Veliku brigu posvećujemo kulturi. Obnavlja se Kaštel u Kotišini, Palača Tonoli, uređena je Gradska knjižnica. Radovi na groblju u Velikom Brdu su pri završetku, uređuje se Gradska tržnica, grade se vodospreme, rješavaju oborinske vode. Nakon trideset godina izgrađen je prvi pothodnik i to na Moči. U Gradski sportski centar Makarska je uloženo 1,3 milijuna kuna. Od 30 milijuna prijavljenih projekata dobili smo 26 milijuna. Vlada RH prepoznaje to što radimo. I u pogledu Doma zdravlja ima pomaka. Imamo laboratorij, stiže pedijatrica. Želja nam je ne samo da se Dom zdravlja vrati na staru slavu već još i više. Proračun nam je nikada viši, čak 150 milijuna kuna. Iza svega stoji naporan rad, podrška i sloga. Vjerujem u makarski HDZ. Uvijek ću priliku dati našoj mladeži, jer jednom je i mene netko prepoznao i dao mi priliku da se pokažem -naglasio je Jure Brkan, uz nadu da će HDZ na predstojećim izborima za EU parlament te predsjedničkim imati najbolji rezultat.

Ministar Kuščević: “Jačamo regionalnu samoupravu”

Čestitajući obljetnicu Ivan Ivanda se prisjetio teških vremena kada se rodio HDZ. – Mi smo najveća stranka u povijesti hrvatskog naroda, bili i ostali. Bili smo i prije u teškoćama, ali smo ih savladali. I danas su izazovi pred nama. Demografske mjere su važne, jer nema Hrvatske bez Hrvata – poručio je Ivan Ivanda, jedan od utemeljitelja HDZ-a na Makarskom primorju.

- Mudri, odgovorni, jedinstveni, to je snaga HDZ-a. Zatomimo osobne ambicije i radimo u interesu naše stranke i Hrvatske – istaknuo je Ante Sanader.

Čestitajući veliki datum HDZ-u Makarske i Primorja župan Blaženko Boban obećao je da će Županija i dalje stajati i biti potpora Makarskoj u njezinim projektima, ali i svim ostalim općinama i gradovima.

Dragica Vranješ je uz čestitke koje je prenijela u ime predsjednika Hrvatskog sabora, podsjetila da je Hrvatska u 2017. godini prvi put smanjila dug, a što je dalo uzlet zapošljavanju i gospodarstvu. Stabilizacija državnih financija itekako se održava na sve pozitivno što se događa, a toga je uistinu puno, kazala je Vranješ, kritički se osvrnuvši na naraslu stambenu izgradnju, te sve veći broj apartmana u Makarskoj.

Ministar Lovre Kuščević je podsjetio da je suradnja s jedinicama lokalne samouprave redovita, a iz čega je proizašla reforma lokalne samouprave. –Stalno jačamo regionalnu samoupravu. Ova Vlada RH zna da je Hrvatska jaka onoliko koliko su razvijeni najmanje selo i općina, to je naše opredjeljenje – zaključio je ministar Kuščević.

Jasna Morović/IvoR