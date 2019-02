﻿ BEZ SREĆE U SVOM BAZENU Koper potopio Galeba

Makarska. Bazen na GSC-u. Gledatelja. 50.

Suci: Mateo Jović i Branko Banovac.

Galeb MR: Jarak, Kaleb 1, Jakić, Rako 3, Pejić, Sumić, Lachlan 2, Rašić, Šarić 1, Glibo, Kuzmanić 1, Topić, Kapović 1.

Trener: Milovan Čović.

Koper Primorska: Gržentić, Jand, Šerić 1, Fičur, Franković 2, Dimitrijević 1, Giorgi, Lagonigro, Galić 1, Caponero 2, Šormoz 3, Crnica 1.

Trener: Nebojša Obradović.

Niti trinaesto kolo Triglav A-2 vaterpolo lige nije bilo sretno za vaterpoliste makarskog Galeba. Iako se očekivalo da bi momčad Milovana Čovića mogla prekinuti crnu seriju poraza to se nije dogodilo. Gosti iz Slovenije kući se vraćaju s tri osvojena boda. Dvije prve četvrtine Koper je s minimalnom prednošću riješio u svoju korist, a to se na kraju pokazalo kao ključni detalj kome će na kraju pripasti bodovi. U preostale dvije nije bilo pobjednika, domaćima je da bi došli do prvih bodova trebalo više mirnoće u napadu, dok igra u obrani i nije bila loša. Galebašima će puno značiti povratak u sastav Ante Kuzmanića, uz Raku, Marinovića i Lachlana te konstantno sigurnog na vratima Jarka do kraja prvenstva mogli bi i osvojiti poneki bod. Da će zadnje mjesto prepustiti nekom drugom teško je vjerovati, prvi do njih Cattaro bježi im sedam bodova.

Rezultati za poredak od 7-12 mjesto:

Galeb MR – Koper P 9 : 11, Cattaro – Medveščak 12 : 8, Valjevo G – Zadar 1952 7 : 9

Poredak: Valjevo G 17, Zadar 1952 16, Koper P 13, Medveščak 9, Cattaro 7, Galeb MR 0

Iduće kolo igra se 23. veljače, Galeb MR je domaćin momčadi Zadra 1952.

J. Kovačević/IvoR