HGSS U JOŠ JEDNOJ USPJEŠNOJ AKCIJI U tenisicama krenuo uživati na Biokovu

Spasitelji Hrvatske gorske službe spašavanja iz Makarske u nedjelju su imali akciju spašavanja muškarca s Biokova, donosi Jutarnji list.

Naime, muškarac je za uspon na planinu očito prekrivenu snijegom odabrao tenisice što se, naravno, pokazalo kao loš izbor. Nakon što je prilikom spuštanja s vrha Sv. Jure proklizao na strmoj padini, njegovi su suputnici pozvali HGSS.

- U ljeto 2018. na +40 stupnjeva i 500 metara nadmorske visine spašavali smo turista koji je svoju ekspediciju započeo u japankama. Danas, na temperaturi od -1 stupanj i 1500 metara nadmorske visine, spašavali smo izletnika koji je za svoj uspon na planinu Biokovo odabrao tenisice, a to se i nije pokazalo kao najbolje rješenje – upozoravaju u makarskoj Stanici HGSS-a.

Naime, skupina izletnika nakon što je došla do vrha Sv. Jure, odabrala je sjevernu padinu kao rutu kojom će se spustiti do vozila. Tom prilikom jednom od izletnika stajna noga je proklizala i isti je kliznuo na strmoj zaleđenoj padini, a sve zbog neiskustva i neadekvatne opreme. Nakon nekoliko metara klizanja unesrećena osoba se zaustavlja. Uplašena i neozlijeđena poziva dežurni telefon HGSS Stanica Makarska. U svega sat vremena ekipa od 5 spašavatelja došla je do kućice pod Sv. Jurom.

U međuvremenu, preostali izletnici, pomogli su svome prijatelju i izvukli su ga do ceste. U ovakvim prilikama najbolja odluka je poziv u pomoć.

- Članovi HGSS-a iskusni su planinari obučeni za sve vrste i tehnike spašavanja. Volonteri koji su uvijek spremni pomoći. Vas samo molimo da nam u našem poslu pomognete utoliko da ćete prije svakoga polaska u planinu dva puta provjeriti vaše mogućnosti i želje, i odabrati obuću i odjeću uvjetima u planini. Stoga, još jednom podsjećamo, za sve izlete i uspone poslušajte savjete iskusnih planinara i HGSS-a i adekvatno se pripremiti – poručuju iz makarskog HGSS-a.

J.M./HGSS Stanica Makarska