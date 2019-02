POTPISANA LICENCIJA U makarski Dom zdravlja uskoro stiže pedijatrica

Kada će svoju ordinaciju u Domu zdravlja otvoriti nova pedijatrica, a na koju su Makarani čekali tri godine, koliko je bio otvoren natječaj, broji se malo dana. Kako doznajemo, predsjednik Hrvatske liječničke komore potpisao je licenciju za 61-godišnju dr. Zlatu Đedović-Hasukić iz Bosne i Hercegovine. Grad Makarska je za pedijatricu osigurao smještaj.

Dr. Dragonir Petric, v.d. ravnatelja županijskog Doma zdravlja izjavio je da pedijatrica dr. Zlata Đedović-Hasukić primarijus, dugogodišnja stručnjakinja, radi i UZV kukova, dakle zaista je vrhunski pedijatar. -Sada ćemo u Makarskoj imati vrlo iskusnu liječnicu, ali i jednu mladu pedijatricu koja je tek počela raditi, tako da će Makarani imati dugotrajnu vrhunsku zdravstvenu zaštitu djece, ističe Petric.

Pedijatrica je ​diplomirala na ​Medicinskom fakultetu u Tuzli, specijalizirala ​u Beogradu, a postdiplomski ​završila u Zagrebu.​ Ima veliko radno iskustvo, a zadnjih je deset godina radila Češkoj. S obzirom da nova pedijatrica ima nekoliko godina do mirovine, ravnatelj Petric kaže kako će to biti dovoljno da se premosti nedostatak pedijatra do povratka liječnice koja je sada na specijalizaciji, a ako bude trebalo liječnici iz BiH se može produžiti ugovor za još godinu ili dvije.

J.M./IvoR