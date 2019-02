DR. ZLATA ĐEDOVIĆ HASUKIĆ, NOVA PEDIJATRICA U MAKARSKOJ ‘Mojim malim pacijentima prilazim osmijehom jer tako se i bolest lakše pobjeđuje’

-Ne mogu zamisliti da bilo što drugo radim osim liječim djecu. Moji mali pacijenti su mi sve. Prilazim im osmijehom jer tako se i bolest lakše pobjeđuje, riječi su kojima o svoj poziv ocrtavanova makarska pedijatrica, a koja od 19. veljače dijeli ordinaciju s pedijatricom dr. Nevenom Čović u makarskom Domu zdravlja.

Makarani su presretni jer će imati kvalitetniju zdravstvenu skrb za djecu, a to znači da su vrata dviju pedijatrica otvorena od 7 do 20,30 sati svaki radni dan, a subotom imaju dežurstvo do 12 sati.

-Čim sam vidjela da je Županijski Dom zdravlja raspisao natječaj za pedijatricu u Makarskoj ni malo se nisam dvoumila. Trebalo je sve odraditi oko ‘papirologije’. U Makarskoj sam u stan na Trgu Hrpina, a koji mi je osigurao Grad Makarska, uselila prošlog tjedna, i presretna sam. Svi su me lijepo dočekali, kako kolege, tako i u Gradu. Ipak, najvažnije je da su zadovoljni roditelji i njihova djeca, kaže dr. Zlata Đedović Hasukić.

Nova makarska pedijatrica prije šezdeset godina rođena je u Tuzli. Pedijatriju je specijalizirala prije 28 godina, a Postdiplomski studij iz neonatologije je završila u Zagrebu. Nakon Tuzle i Gračaca liječnički put je odveo u Brno, a želja za dolazak u Makarsku je bila iznad svega.

Prisjeća se da je kao srednjoškolka, poslije kao studentica i pedijatrica, rado dolazila na odmor u grad podno Biokova. Ne zna je li više očarana ljepotom prirode ili toplinom ljudi. To mišljenje dijeli i suprug Salih, inače nogometni sudac, koji će joj se uskoro pridružiti u Makarskoj.

-Tek sam tri dana u makarskoj ordinaciji. Ono što zapažan je da bi djeca trebala biti više procijepljena. Mislim da se stvara velika fama o kontraindikacijama, što za posljedicu ima lošu prevenciju. Svoju ulogu vidim i da učinim pomake i na ovom planu, kaže dr. Zlata Đedović Hasukić.

I u svoje slobodno vrijeme, kada za to postoje hitni razlozi, bit će dostupna svojim pacijentima. Jer, kako ističe, teško je u pomaganju ljudima odrediti čvrstu granicu. –Vjerujem da će ljudi prepoznati moj dobar savjet, a sve što radim je usmjereno na to da maleni pacijenti imaju doktoricu koja će im biti draga i kada nisu bolesni.

