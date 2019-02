Bez napajanja električnom energijom zbog radova na elektroenergetskom postrojenju radi otklanjanja kvara 22. veljače od 8,30 do 14 sati bit će ulice u Gradcu i to Obala od broja 1 do broja 11, Raičeva, Trg Hrvatskog preporoda, Viskićeva. Uključenje nakon završetka radova se vrši bez prethodne najave, a u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

MP