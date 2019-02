MAKARSKA DIZAJNERICA NA LONDON FASHION WEEKU Olja Luetić kolekcijom Nephilim 4.0 još jednom zablistala na velikoj sceni

Makarska modna dizajnerica) polako nastavlja kročiti svoj put na svjetskoj modnoj sceni. Naime, godinu dana nakon prvog i to uspješnog sudjelovanja na, 28-godišnja Makarka prije nekoliko se dana vratila iz britanske prijestolnice, u kojoj je ponovo izlagala u sklopu platformete pobrala i više nego dobre kritike za svoju Nephilim 4.0 ‘special edition’ kolekciju.

- Sama revija je bila super zapažena i drago mi je na toliko dobrih reakcija na koncept i same haljine. Ukratko sam jako zadovoljna kako je sve prošlo. U pitanju je bila moja druga kolekcija haljina visoke mode, kreirana s motivom da se priključim trendu podizanja svijesti o mentalnom zdravlju. Ovih nekoliko dana u Londonu provela sam s prijateljicom Petrom Čolak, influencericom te travel/fashion blogericom, posjetile smo brojne revije, događanja i razne dodjele vzane za modu, prošle smo svašta, upoznali se mnogim ljudima iz modnog svijeta, ostvarili kontakte i sve u svemu, bilo je vrlo, vrlo uspješno – govori Olja Luetić. Inače, njezin rad makarska publika najviše je upoznala na prošlogodišnjoj modnoj reviji održanoj na makarskom lukobranu – kolekcijom Nephilim inspiriranu cyberpunkom, mitologijom te festivalima kao što je slavni američki Burning Man, a u međuvremenu su kreacije mlade dizajnerice iz našeg grada zahvaljujući pokretanju web shopa postale dostupne u cijelom svijetu.

– Lani sam napokon uspjela pokrenuti web shop koji mi je otvorio dosta mogućnosti u smislu da moj rad sada može vidjeti bilo tko, a iako nije lako uspijevam se održati. Svjesna sam da prvih nekoliko godina treba puno ulagati u sebe, izboriti se u financijskom i svakom drugom smislu, te znam da imam još mnogo za raditi ali čini mi se da stvari ipak idu u jednom dobrom smjeru. Ali ono što se u međuvremenu najviše promijenilo je vjerojatno moj mentalni sklop. Jer kada sam krenula u sve ovo, počela sam iz čiste ljubavi prema onome što radim. Sada pak lagano dolazim do ovog poslovnog i tehničkog aspekta, učim kako stvari funkcioniraju, kako rješavati marketing i prodaju. Zapravo se moj pristup stvarima najviše promijenio, rekla bih da je sada na jednom dosta većem nivou – kazat će Luetić. Vezano za buduće revije i planove, 28-godišnja Makarka priznati će da ima brojne ponude za modna događanja u inozemstvu, ali i da se nada još jednoj velikoj reviji u rodnom gradu. – U proteklom sam razdoblju dobila pozivnice za uistinu sva moguća Fashion Week događanja u svijetu i sada prije svega trebam isplanirati što mogu napraviti, gdje otići i kako sve to isfinancirati, ali isto tako je moguće da i ove godine bude jedna revija u Makarskoj. O tome ću imati mnogo bolju predodžbu u idućih nekoliko tjedana kada se organiziram do kraja, ali postoji dobra mogućnost da kroz nekoliko mjeseci radim još jednu reviju tu kod nas. Ukoliko se to ostvari, mogu najaviti da će i to biti na stepenicu višem nivou u odnosu na lani – najavila je Olja Luetić.

O.Franić