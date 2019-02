UDRUGA IZNAJMLJIVAČA SOBA I APARTMANA ‘Da bi nas se ozbiljno shvatilo moramo biti registrirani i imati svoj prostor za rad’

O tome koliko je Udruga iznajmljivača soba i apartmana u Makarskoj bremenita problemima moglo se čuti na sinoćnjem skupu u hotelu Biokovo, a koji je pobudio veliko zanimanje članova.

Anđelko Kujundžić: Iznajmljivači su osigurali zaposlenje svojoj djeci

-Posljednje vrijeme stalno se govori i piše o nama kako da smo glavni problem u društvu. Ali, naše sobe i apartmani nisu nam pali s neba, svi smo se odricali puno toga, a to činimo još uvijek, kako bi sagradili kuće koje iznajmljujemo turistima. Mnogi su na taj način osigurali zapošljavanje i egzistenciju svojoj djeci. Nismo mi ti na koje se treba upirati prstom već vlasnici stanova i kuća koji iznajmljuju a nisu registrirani. Ta siva zona je i nama trn u oku. Mi pošteno radimo i prijavljujemo svoje goste, a ovih drugih gotovo par tisuća u sezoni nema nigdje, ne plaćaju porez. Zato se moramo bolje povezati, češće sastajati i raspravljati o onome što nas tišti. Jedino pravo rješenje je da se kao Udruga registriramo i imamo svoj prostor za rad s Info punktom. Ne zaboravimo u Makarskoj je sada 14 tisuća kreveta u privatnom smještaju. Velika smo snaga koja može puno toga promijeniti, da nas uvažavaju, naglasio je predsjednik udruge iznajmljivača soba i apartmana Anđelko Kujundžić. Članove je upoznao i s potrebom usklađenja poslovanja s novim Zakonom.

Nezadovoljstvo odnosom prema iznajmljivačima iskazao je i tajnik Udruge Ivan Mlinarević. –Svi pričaju o tome koliko su iznajmljivači zaradili, a nitko se ne pita koliko su uložili. Veliki je problem i što nas nema u Turističkoj zajednici, nismo prisutni de jure. Od ukupnog smještaja u gradu na nas otpadaju tri četvrtine, upozorio je Mlinarević, tražeći da udruga zbije redove i ozbiljno krene u mijenjanje stanja.

Hloverka Novak Srzić: Centar za posjetitelje najkasnije do 1. svibnja

U ime makarske Turističke zajednice iznajmljivače je pozdravila direktorica Hloverka Novak Srzić. –U Turističkoj zajednici puno se radi napodizanju kvalitete destinacije i prezentaciji. Do Uskrsa, a najkasnije 1. svibnja bit će otvoren Centar za posjetitelje u starim prostorijama makarske Turističke zajednice. Riječ je o multimedijalnom centru u kojem će svaki gost moći doživjeti makarsku i šire u svoj ljepoti. Uveli smo E-regulaciju za besplatno oglašavanje smještaja, puno se čini na web oglašavanju. Radi se na podizanju kulturne ponude pa se tako završava projekt Kaštela u Kotišini, a fundus Malakološkog muzeja ubuduće će biti dostupan tijekom cijelog dana. Imat ćemo i Arheološki park na Sv. Petru. Putem privatnog projekta uredit će se akvariju u Groti. Uistinu radi se na svim stranama. Na svima nama je da radimo na podizanju kvalitete turističke ponude, da uredimo naše okućnice i zasadimo cvijeće, poručila je Hloverka Novak Srzić.

Privatni iznajmljivači poput Vlade Selaka i Stipe Pehara akcentirali su jaču kontrolu iznajmljivača ‘na crno’. –Oni izbjegavaju sva davanja i stvaraju negativnu sliku o svima nama, kazao je Selak. Veliku snagu u Udruzi vidi Pehar, svjestan da je oko šest tisuća kreveta na Zelenki veliki potencijal ali bremenit problemima. –Mi ne možemo more približiti našim kućama, ali kao ozbiljna Udruga, a to sada nismo, od EU fondova dobiti novac i kupiti ‘zelene’ autobuse, pa bi i našim gostima more bilo blizu, a ne bi trebali pretrčavati magistralu, kazao je Pehar. Dodao je i da su snažni kao Udruga mogli bi od banke tražiti povoljnije kredite za završetak kuća.

Ove sezone: Pojačana turistička inspekcija otvara sva vrata

Sanja Glavina, stručni suradnik za projekte i razvoj u makarskoj Turističkoj zajednici, stavila je naglasak na potrebu internetskog oglašavanja. Također je izvijestila iznajmljivače da će ovog ljeta u Makarskoj biti pojačana turistička inspekcija, a koja će imati pravo ulaziti u sve objekte, čime će se nastojati stati u kraj iznajmljivanju ‘na crno’. Savjetovala je iznajmljivače da ne zaboravljaju plaćati 25 posto na proviziju u radu s RMBM-om i Booking.com-om.

Inače, moglo se čuti i to da će dosadašnjih oko 14 tisuća kreveta u privatnim smještaju biti povećano za novih 1000, što znači da će u makarskoj biti 2600 iznajmljivača.

Jasna Morović/IvoR