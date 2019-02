SVEČANOST U DVORANI ARTE Savjetovalište Lanterna obilježilo 20 godina rada na zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih

Makarskoovih je dana u sklopu aktualnog Tjedna psihologije, koji se održava od 18. do 24. veljače, organizirala niz zanimljivih radionica, sportskih i dramskih aktivnosti kojima se prigodno obilježava i vrijedna obljetnica - puna dva desetljeća rada ove udruge na zaštiti mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji iz našeg grada.

Tim je povodom u četvrtak navečer organiziran i prigodni program ‘Naših 20 godina’ u kojem je, u prostoru dvorane Arte pred prijateljima i suradnicima Lanterna predstavila presjek svog razvoja i djelovanja u Makarskoj od 1999. godine do danas. U ime Grada Makarske okupljene je pozdravio zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić, koji je pozvao Lanternu da i dalje bude svjetionik svim drugim udrugama u Makarskoj, poručivši da je Grad tu da bude partner Udruzi i da joj pomaže i dalje. Svečani trenutak uveličale su i dvije zanimljive rođendanske čestitke koje su pročitane na početku programa - jedna od naše poznate psihologice i psihoterapeutice Gordane Buljan Flander, ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, dok je druga pristigla iz Splita od predsjednice udruge Most Đordane Barbarić. Kako je u uvodnom dijelu kazala predsjednica udruge Sanja Puharić, 1999. godine je jedna ambiciozna grupa ljudi punih energije odlučila uložiti svoje znanje i trud za dobrobit zajednice, promatrajući probleme mladih Makarske i primorja u posljeratno vrijeme. – Kako u to vrijeme institucije nisu imale timove na zaštiti mentalnog zdravlja te nisu mogle odgovoriti brojnim i zahtjevnim problemima posljeratnog vremena i ubrzane urbanizacije grada, smatrali smo nužnim otvoriti jedno savjetovalište gdje će građani moći potražiti stručnu psihološku pomoć. Imali smo energije, viziju i bili spremni uložiti svoje znanje i vrijeme dodatno se volonterski angažirajući u zajednici u kojoj živimo. Ponudili smo svoj program Odboru za suzbijanje bolesti ovisnosti grada Makarske, čiji smo bili članovi i od 1999. godine sve do danas Grad Makarska podržava programe prevencije Savjetovališta Lanterna …Udruga smo koja okuplja stručnjake iz područja mentalnog zdravlja, koji se bave pomagačkim zanimanjima, većina nas radi u institucijama odgoja i obrazovanja te socijalne skrbi a ono na što smo jako ponosni je što smo kroz ovih 20 godina postali prepoznatljivi u našoj lokalnoj zajednici upravo na zaštiti zdravlja djece, mladih i obitelji kroz savjetodavni rad, osmišljavanje slobodnog vremena djece i mladih te edukacije mladih, svih onih koji rade s mladima, kao i edukacije roditelja. I sve naše usluge korisnicima su besplatne – kazala je Sanja Puharić.

Tijekom programa u dvorani Arte o aktivnostima Lanterne izlagale su njene članice i suradnice – psihologinja Centra za socijalnu skrb Miranda Mastelić tako je prezentirala temu uloge djeteta u rastavi braka osvrnuvši se tako na problematiku s kojom se danas susreće sve veći broj ljudi. Zatim, o temi grupa samopomoći izlagale su Matea Jukić Talaja te Ivona Vučić, koje s polaznicima ovakvih grupa rade na unaprjeđivanju kvalitete međuljudskih odnosa. Školske teme, pak, obrađene su s dva izlaganja – o problemu treme kod školske djece govorila je Snježana Glučina, školska psihologinja u OŠ Tučepi, dok je pedagoginja OŠ Stjepana Ivičevića Jelenka Medoš predstavila primjere dobre prakse suradnje Lanterne sa školama. O temi i dobrobiti volontiranja te radu volontera u Savjetovalištu Lanterna na samom je kraju izlagala Patricija Batinović. Dodajmo da je program uveličala glazbena točka učenika Glazbene škole Makarska Luke Gojaka, koji je nastupio u pratnji Ivane Ane Perić. Inače, aktivnosti tijekom Tjedna psihologije nastavljene su u petak Danom otvorenih vrata Lanterne, dok su za subotu predviđene pripreme državne mature iz hrvatskog jezika u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića od 9 do 12 sati, a od 16 do 19 sati dramske radionice u prostoru Lanterne, koje će voditi Božena Delaš. Kažimo i to da će 1. travnja u Galeriji Gojak biti otvorena izložba retrospektive Lanterninog rada, a više o obljetnici i djelovanju ove Udruge moći ćete pročitati na našem portalu i idućih dana, kada vam donosimo razgovor s predsjednicom Sanjom Puharić.

O.Franić / IvoR