U veljači Crveni križ organizira još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi i to: u Tučepima 26.veljače u Općinskoj vijećnici od 9 do 12 sati, u Makarskoj 28. veljače u Domu zdravlja od 9 do 12 sati. Crveni križ Makarska poziva sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama.

J.M.