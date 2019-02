ANTE ŠKRABIĆ POVODOM ROĐENDANA MATICE HRVATSKE Naš Ogranak je organizirao oko 550 događanja te objavio 60 knjiga promičući autore s Makarskog primorja

Najznačajnija domaća kulturna institucija, Matica hrvatska, u veljači je proslavila svoj 177. rođendan – osnovana još 1842. godine i po svom statutu neovisna, neprofitna i nevladina udruga, Matica hrvatska kroz čitavo svoje djelovanje promiče hrvatski nacionalni i kulturni identitet u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, kao i gospodarstva te javnog života.

Na području grada Makarske i Makarskog primorja Ogranak Matice hrvatske neometano djeluje otkako je obnovljen 1991.godine zajedno s većinom drugih u zemlji, organizirajući književne i kulturne večeri, tiskajući nova izdanja, a povodom još jednog rođendana najstarije kulturne ustanove u Hrvatskom popričali smo s predsjednikom lokalnog ogranka Antom Škrabićem. – Danas naš Ogranak broji stotinjak članova, od kojih je recimo tridesetak dost aktivnih. Kada se Matica obnavljala 1991. godine bio je golem interes ljudi i oko 200 prijavljenih članova, no s vremenom je taj broj pomalo padao do ovog današnjeg stanja. Za razliku od velikog broja ogranaka u Hrvatskoj, pa i splitskog i drugih, koji imaju dosta velike probleme s novcem, mi nekih financijskih poteškoća nemamo, i to zahvaljujući svim dosadašnjim gradskim vlastima u Makarskoj. Mogu kazati da makarski Ogranak danas, što se tiče djelatnosti, sigurno spada u jače ogranke Matice hrvatske. Ne toliko po članstvu, jer drugdje ima brojnijih i aktivnijih ogranaka, no što se tiče izdavanja knjiga što nam je osnovna djelatnost, tu imamo vrlo dobre brojke – govori nam Ante Škrabić. Naime, lista izdanja makarske Matice hrvatske od 1991. do danas iznosi gotovo 60 naslova od čega ih je oko 20, dakle gotovo trećina, objavljena u razdoblju od 2011. godine do danas – odnosno, u proteklih osam godina. – Za Maticu hrvatsku nema zatvorene teme niti nepoželjnog gosta bilo iz kulture, bilo s desnog ili lijevog političkog spektra – dodaje Škrabić, pruživši nam podatak o autorima koji su objavljivali pod makarskim ogrankom Matice – najviše, čak 10 izdanja, ima Luka Tomić, naš poznati aforist te posljednjih godina i haiku pjesnik. Osim Tomića, pet knjiga makarska Matica hrvatska objavila je pok. prof. Petru Puhariću, ravnatelj Gradskog muzeja Makarska Marinko Tomasović zastupljen je s tri naslova, kao i Milan Babić iz Gornjih Brela, po dva naslova imaju pok. Mate Lendić, Vojo Malešević , Ivan Ivanda i drugi. Ukupno je, izvući će podatak Ante Škrabić, zaključno s lipnjem 2012. zabilježeno 431 predavanje, književna večer ili drugi događaj u organizaciji makarske Matice, a tome treba dodati i preko 100 događanja koja su se dogodila od tada što bi ukupnu brojku dovelo na oko 550. – U pitanju su brojke koje nekada i mene znaju začuditi. Ono što je sasvim sigurno, od svog postanka naš Ogranak Matice hrvatske odigrao je veliku ulogu u čuvanju kulture i hrvatskog identiteta Makarske i primorja upravo oživljavajući, kako bi rekao pok.fra Karlo Jurišić, veličinu malenih, odnosno ljudi iz našeg kraja o kojima nitko drugi neće govoriti. A upravo je to naš zadatak, rasvijetliti ulogu i veličinu domaćih ljudi koji su upravo spomenutom identitetu dali veliki doprinos. S preko 500 predavanja i događanja, te ovih 60 knjiga u malo manje od 30 godina rada, vjerujem da smo zadatak dobro izvršili – kazat će Škrabić.